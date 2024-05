Headless Experience Conf : Rdv le 20 juin pour la première conférence dédiée aux CMS

La Headless Expérience Conf est l’événement qui permet de comprendre la vision et la logique de mise en oeuvre autour des architectures headless. Pour cette première édition, c’est le CMS headless Strapi qui sera à l’honneur.

Parce que vos plateformes digitales doivent répondre à des attentes business, expérientielles et techniques toujours plus exigeantes, il est nécessaire de s’orienter vers des architectures headless et composables, et donc de sortir d’une vision monolithique. La Headless Experience Conf’ vous donne toutes les clés pour tirer parti de cette approche innovante, avec un focus sur le CMS Strapi pour cette première édition.

