🚀 Boostez votre visibilité et musclez votre plan de communication pour le 2nd semestre avec FRENCHWEB.FR

Le coeur de la communautĂ© FRENCHWEB, ce sont les dĂ©cideurs (CEO, CMO, CTO, CFO, …). Qu’ils soient dans une startup, une PME, ou un grand groupe, FRENCHWEB.FR s’inscrit depuis 16 ans comme l’un des mĂ©dias de rĂ©fĂ©rence dans le domaine de l’innovation.

Notre mission est de fournir des informations prĂ©cieuses sur les nouvelles tendances de divers secteurs, de l’AGTECH au Spatial, en passant par le retail. Nous sommes Ă©galement une source essentielle pour dĂ©couvrir et comprendre les meilleures pratiques en matière d’innovation, de business, de marketing et d’organisation.

Nos lecteurs sont des dĂ©cideurs influents et des leaders d’opinion dans leurs domaines respectifs. Nous nous engageons Ă fournir des informations pertinentes et Ă jour qui aident nos lecteurs Ă prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es. En vous associant Ă FRENCHWEB.FR, vous bĂ©nĂ©ficiez de notre rĂ©putation et de notre rĂ©seau pour accroĂ®tre votre visibilitĂ©.

Alors que bon nombre d’entre vous prĂ©parent ses plans de communication pour la rentrĂ©e de septembre et le dernier trimestre de l’annĂ©e, si important pour vos entreprises, nous voulions partager avec vous les opportunitĂ©s de communication que nous proposons :

+ TOOLBOX: Positionnez votre entreprise sur l’Ă©chiquier des solutions.

DĂ©veloppez un trafic qualifiĂ© pour votre content marketing. Avec notre format TOOLBOX, bĂ©nĂ©ficiez d’une visibilitĂ© accrue et attirez un trafic qualifiĂ© vers vos contenus tout au long de l’annĂ©e.

Renforcement de la visibilité de votre marque : Soyez omniprésent sur nos supports.

Développement d'un trafic qualifié vers votre content marketing : Attirez des prospects intéressés.

vers votre content marketing : Attirez des prospects intéressés. Installation de votre marque : Partagez votre expertise et votre vision régulièrement.

Concrètement :

Présence continue de votre marque sur tous nos supports pendant 12 mois (encarts, bannières, pages dédiées, contenu).

Audience mensuelle de près d'un million de lecteurs sur notre site et notre newsletter

Optimisation de votre CPC et CPM : Nous fournissons des données illustrant les résultats.

+ Devenez sponsor de nos programmes Ă©ditoriaux:

Future of Work, Future of Marketing, Future of cybersécurity, Future of business, nous développons chaque jour des programmes éditoriaux en forte adéquation avec votre marque.

L’opportunitĂ© de vous mettre en avant de manière durable auprès de la cible d’audience qui est la votre.

Exprimez-vous Ă travers nos formats tribunes et articles pour booster votre impact !

pour booster votre impact ! Retours d’expĂ©rience et cas d’usage : Partagez vos succès et inspirez notre audience.

: Partagez vos succès et inspirez notre audience. Informations clés : Diffusez des insights et des données cruciales.

: Diffusez des insights et des données cruciales. Mise en avant de marque : Faites briller votre entreprise dans notre newsletter.

: Faites briller votre entreprise dans notre newsletter. Événements et annonces : Promouvez vos événements et annonces importantes.

+ BRAND CONTENT: Partagez votre expertise et votre vision

Installez votre marque en partageant votre expertise et votre vision. Mettez en avant votre entreprise Ă travers nos formats audio et vidĂ©o (interview podcast, reportage…), rĂ©alisĂ©s par notre Ă©quipe pour rĂ©pondre Ă vos objectifs.

DĂ©couvrez notre podcast WHY CLOUD MATTERS en partenariat avec OVHcloud >

Vous serez copropriétaire des formats réalisés, ce qui vous permettra de les réutiliser sur vos différents supports.

+ Spécial marque employeur et recrutement

Vous souhaitez mettre en avant vos Ă©quipes, valoriser vos talents, partager leur quotidien et leurs missions au sein de votre entreprise ? Prenez la parole dans notre podcast DISCOVER ou crĂ©ons ensemble une sĂ©rie dĂ©diĂ©e Ă votre marque.Â

Nous sommes disponible pour vous accompagner et répondre à vos besoins. Contactez-nous pour discuter de vos projets et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.

+ La DATAROOM de FRENCHWEB.FR, plus de 160 000 donnĂ©es sur l’Ă©cosystème innovation français.

La DATAROOM de FRENCHWEB est une plateforme qui vous permet de trouver, comprendre et suivre les entreprises françaises particulièrement innovantes. Nous collectons et structurons de nombreuses informations (corporate, financieres, organisation, business, actualitĂ©s) que nous vous proposons sous forme synthĂ©tique. Pas de blabla mais de l’analyse et de la data, des informations qui se veulent pertinentes pour vos activitĂ©s.

Grâce Ă des analyses dĂ©taillĂ©es, des informations financières et des outils de suivi performants, notre DATAROOM aide Ă prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es. La plateforme se distingue par son interface intuitive et offre un accès rapide aux donnĂ©es essentielles sur les entreprises. Ce sont aujourd’hui plus de 160 000 points de donnĂ©es accessibles concernant 3000 entreprises. Chaque jour nous enrichissons notre dataroom de nouvelles sociĂ©tĂ©s, mettons Ă jour celles dĂ©jĂ rĂ©fĂ©rencĂ©es au rythme de leurs actualitĂ©s, et proposons progressivement de nouvelles rubriques (agenda, investisseurs, banques d’affaires, aides aux entreprises, …)

