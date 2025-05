Paiement automobile, la startup allemande Aufinity lève 23 millions d’euros pour accélérer en Europe

Le secteur automobile européen, historiquement lent à adopter les solutions de paiement digital, voit émerger de nouveaux standards technologiques. La société allemande Aufinity Group, spécialisée dans la gestion des paiements pour les concessions et les constructeurs, vient d’annoncer une levée de fonds de 23 millions d’euros en série C pour étendre son empreinte à l’échelle européenne, avec un ancrage renforcé en Espagne et en Italie.

Basée à Cologne, Aufinity automatise et digitalise les flux de paiements liés à la vente de véhicules, mais aussi à l’après-vente, un segment stratégique souvent négligé par les plateformes de paiement classiques. Son offre, disponible sous le nom bezahl.de en Allemagne et Aufinity à l’international, s’adresse aux concessionnaires comme aux constructeurs (OEM), avec un système en marque blanche conçu pour s’intégrer aux parcours clients existants.

« Ce tour de financement nous permet de passer à une nouvelle échelle. Nous avons validé notre modèle sur le marché germanophone, et la demande venue de pays comme l’Italie ou l’Espagne nous pousse à accélérer plus tôt que prévu », explique Lasse Diener, cofondateur et CEO de la société.

Un secteur en pleine mutation, mais encore peu structuré

La chaîne de valeur automobile a connu une transformation rapide côté distribution et financement, mais les paiements restent souvent fragmentés, traités par une constellation d’outils, de systèmes de facturation obsolètes ou de procédures manuelles. Ce retard crée des tensions sur la trésorerie des concessions et une expérience client inégale. C’est ce vide que Aufinity ambitionne de combler.

Des startups comme PayCar en France ont tenté d’apporter des solutions sur le segment B2C pour sécuriser les transactions entre particuliers. D’autres, à l’image de Finspot ou de Cautions.fr, interviennent sur des aspects spécifiques du paiement automobile, comme le financement court terme ou la gestion des dépôts de garantie. Mais aucun acteur en France ne propose à ce jour une solution intégrée de gestion des paiements B2B couvrant l’ensemble de la chaîne, de la vente à l’atelier, pour les concessions et les OEMs.

« Ce que propose Aufinity, c’est une orchestration complète et automatisée des flux de paiement dans un secteur historiquement cloisonné, sans réelle infrastructure unifiée. C’est un changement de paradigme », commente un investisseur du secteur.

Soutiens confirmés et ambitions européennes

La levée est menée par BlackFin Capital Partners, acteur européen du capital-investissement spécialisé dans la fintech. Les investisseurs existants, PayPal Ventures et Seaya Ventures, participent à nouveau, témoignant de leur confiance dans la trajectoire de l’entreprise.

Depuis son précédent tour de table, Aufinity a étendu son activité à l’Espagne et à l’Italie, avec l’ouverture de bureaux à Madrid et Rome. La société revendique une forte croissance du volume annuel traité sur sa plateforme, ainsi qu’un élargissement de sa base clients, désormais composée de concessions, groupes automobiles, et constructeurs.