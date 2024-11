IA : comment l’insurtech ALAN veut marquer la différence et en faire sa marque de fabrique

Alan, pionnier français de l’assurance santé 100% numérique, conjugue l’intelligence artificielle tant au niveau de l’innovation produit que de son modèle d’affaires. Ce choix stratégique permet à la startup de réinventer les pratiques de l’assurance santé et d’offrir des services plus rapides, personnalisés et accessibles. En s’appuyant sur l’IA, ALAN se positionne comme une alternative aux acteurs historiques, qui peinent à intégrer ces nouvelles technologies, fort de leur héritage technique inadapté.

De nouveaux produits et services qui reposent sur l’IA:

Mo : l’assistant médical IA supervisé par des médecins

Mo est un assistant médical intégré dans l’application Alan. Disponible de 7h à 23h, il fournit des réponses immédiates aux questions médicales des assurés, vérifiées en moins de 15 minutes par une équipe de médecins pour garantir leur précision. Ce dispositif permet à Alan d’améliorer l’accès aux soins dans les déserts médicaux, tout en réduisant les délais de consultation. Lors de sa phase de test, Mo a enregistré un taux d’interaction de 81 % et un taux de satisfaction de 95 %.

Alan Walk : transformer l’activité physique en engagement santé

Alan Walk propose une solution de gamification pour lutter contre la sédentarité. Les utilisateurs cumulent des points (« berries ») en fonction de leur nombre de pas, qu’ils peuvent échanger contre des récompenses (réductions, dons caritatifs). Les défis collectifs, comme les classements entre collègues, renforcent l’engagement. En phase de test, Alan a observé une hausse moyenne de 1 000 pas quotidiens par utilisateur.

Alan Shop : marketplace santé intégrée

Alan Shop, une marketplace intégrée, propose une sélection de produits de santé (soins pour bébé, compléments alimentaires) choisis en fonction de critères de qualité. Des partenaires comme Biolane et Withings garantissent la fiabilité des produits. Alan Shop enrichit ainsi l’offre santé et bien-être de l’application.

L’IA au coeur du système opérationnel d’ALAN:

Automatisation et efficacité opérationnelle

L’automatisation des processus administratifs par l’IA est un levier crucial pour Alan. Là où les acteurs historiques reposent souvent sur des flux parfois manuels, Alan utilise l’IA pour accélérer le traitement des demandes et des remboursements, réalisant ainsi 90 % des remboursements en moins de 24 heures. Cette automatisation réduit les coûts opérationnels et permet à Alan de proposer des services compétitifs tout en libérant des ressources pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le suivi des cas médicaux complexes.

Détection et prévention de la fraude

L’IA est également au cœur de la stratégie d’Alan en matière de détection de la fraude, un enjeu majeur pour la rentabilité des compagnies d’assurance. En analysant des schémas de réclamation et en identifiant des anomalies, l’IA aide Alan à détecter les tentatives de fraude avec une précision accrue, minimisant les pertes financières.

Un levier indispensable pour l’expansion internationale

L’utilisation intensive de l’IA rend le modèle d’Alan particulièrement flexible et facilement exportable. En automatisant et personnalisant ses services, Alan peut rapidement s’adapter aux spécificités des marchés étrangers. Son arrivée au Canada, prévue pour janvier 2025, illustre cette stratégie : dans un marché peu compétitif, Alan peut déployer un modèle digital et réactif, répondant aux attentes modernes. En Belgique également, Alan vise 500 000 assurés d’ici 2025, misant sur ses services IA pour répondre aux besoins de personnalisation d’un public exigeant.