IDEALYS lève 2,5 millions d’euros pour optimiser le cycle de vie des bâtiments connectés

Idealys, propTech montpelliéraine, accompagne les projets immobiliers dès leur conception, avec une solution qui assure une gestion complète et optimisée des bâtiments connectés. Grâce à sa plateforme Idealys SmartBuilding, l’entreprise intervient dès la phase de construction pour conseiller les promoteurs et bailleurs sociaux sur les équipements connectés adaptés, veiller à leur installation et garantir un fonctionnement optimal dès la mise en service.

Sa plateforme propose trois services principaux pour les bâtiments : le pilotage énergétique, la supervision technique et la gestion opérationnelle et administrative. Ces fonctionnalités permettent aux gestionnaires de suivre les consommations par fluide, de gérer les accès en toute sécurité et de sensibiliser les utilisateurs aux écogestes pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments. Conçue pour être intuitive, Idealys SmartBuilding aide les gestionnaires immobiliers à optimiser les dépenses énergétiques et améliorer la performance des infrastructures, en respectant les réglementations RE2020, décret tertiaire et BACS.

Idealys met également à disposition une super-app pour les résidents des immeubles équipés. Cette application permet de contrôler les accès, de suivre les consommations d’énergie en temps réel, de signaler des dysfonctionnements et de faciliter l’accès aux services de l’immeuble. Elle crée aussi un lien communautaire entre les résidents en favorisant le partage de ressources et l’utilisation optimisée des espaces partagés.

À ce jour, Idealys collabore avec plus de 40 promoteurs et gestionnaires immobiliers, équipant 8 000 logements en France avec sa super-app, tandis que 15 000 logements supplémentaires sont en cours d’installation. Dans le tertiaire, l’entreprise supervise actuellement plus de 80 000 m² d’immeubles et prévoit de déployer 200 000 m² de nouvelles surfaces dans les deux années à venir.

Pour soutenir cette croissance, Idealys a levé 2,5 millions d’euros auprès d’un investisseur privé. Ce financement permettra de renforcer sa force commerciale, particulièrement en Ile-de-France, et de doubler ses effectifs pour atteindre une cinquantaine de collaborateurs d’ici 2026.