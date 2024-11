La startup LIBERLO lève 2,2 M€ pour structurer un parcours de soin pour les médecines douces.

La demande de médecines douces explose en France, mais le secteur reste peu structuré, avec des parcours de soins et des remboursements très variables. Créée en 2019 à Lyon, la startup Liberlo répond à cette demande avec une plateforme dédiée aux médecines douces, regroupant 1 200 praticiens certifiés et proposant une option de tiers-payant inédite. Accessible et sécurisée, elle facilite la prise de rendez-vous pour les utilisateurs et leur garantit un accès à des praticiens validés.

Liberlo se distingue par sa démarche de certification rigoureuse des professionnels inscrits, ainsi que par son partenariat avec le Groupe APICIL pour étendre le tiers-payant aux médecines douces. En intégrant le tiers-payant dans son offre, Liberlo simplifie le remboursement pour les patients, un premier pas vers la structuration du parcours de soin en médecines douces. Ce système, initialement testé en janvier 2023 auprès d’ostéopathes lyonnais, est en cours d’extension à d’autres spécialités et villes, facilitant ainsi l’accès aux médecines douces pour les assurés.

Afin de renforcer sa plateforme, Liberlo prévoit une refonte majeure pour le printemps 2025, avec une version plus performante intégrant des retours d’expérience de praticiens et une application mobile. Cette amélioration s’accompagne de quinze recrutements dans les équipes IT, commerciales, support et marketing à Lyon et Paris, ainsi que de nouveaux partenariats avec des mutuelles pour élargir le dispositif de tiers-payant.

La startup vient de lever 2,2 M€ auprès de son partenaire historique, le Groupe APICIL, pour accélérer ces initiatives. Ce soutien financier permettra à Liberlo de consolider sa position sur le marché des médecines douces et d’atteindre son objectif de 5 000 praticiens certifiés d’ici 2025.