IA: Intuition Robotics récolte 36 millions de dollars pour ElliQ, son robot de compagnie

Intuition Robotics, à l’origine du robot ElliQ, lève 36 millions de dollars en série B à l’occasion d’un tour de table mené par Sparx Group et Our crowd, avec la participation de Toyota AI Ventures, Sompo Holdings, iRobot, Union Tech Ventures, Happiness Capital, Samsung Next, Capital Point et Bloomberg Beta. La startup israélienne avait déjà levé 14 millions d’euros en série A. Le montant total levé par l’entreprise s’élèverait aujourd’hui à 58 millions de dollars.

Lancé en 2016 par Dor Skuler, Itai Mendelsohn et Roy Amir, Intuition Robotics développe un robot baptisé ElliQ destiné à accompagner les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes. Basé sur l’intelligence artificielle, ElliQ leur permet également de se familiariser avec les nouvelles technologies. Son design a été imaginé par l’entreprise suisse Fuseproject d’Yves Béhar.

Après avoir recueilli des données sur ses utilisateurs, Intuition Robotics a constaté qu’ils interagissaient environ 8 fois par jours avec l’assistant numérique pendant environ 6 minutes à chaque fois, et que les suggestions que faisait ElliQ étaient suivies une fois sur deux. À l’aide des 85 collaborateurs qu’elle emploie, des ingénieurs pour la plupart, la startup cherche à créer un lien entre la machine et les êtres humains qui l’utilisent, notamment en créant de l’empathie et de la confiance. Basé à Tel Aviv, Intuition Robotics possède également des bureaux à San Francisco.

Bientôt des compagnons numériques pour les automobilistes?

Sans oublier son activité première, la startup commence à se diversifier en cherchant à intégrer sa solution à des voitures, qui ont l’avantage d’être déjà équipées de capteurs. Intuition Robotics développe donc en parallèle de ses activités des assistants numériques qui s’adapteront à chaque conducteur pour lui suggérer d’utiliser des fonctionnalités de la voiture. La startup collabore notamment avec l’institut de recherche de Toyota qui souhaite équiper sa voiture autonome LQ d’un assistant numérique baptisé Yui. Selon TechCrunch, la startup serait en partenariat avec un autre constructeur automobile dont l’identité n’a pas été révélée.

Dans le cadre de cette levée, Intuition Robotics ambitionne de développer son robot d’un point de vu technologique.

Intuition Robotics : les données clés

Fondateurs : Dor Skuler, Itai Mendelsohn et Roy Amir

Création : 2016

Siège social : Israël

Secteur : robotique, IA

Activité : assistants numériques basés sur l’intelligence artificielle

Financement : 36 millions de dollars en série B à l’occasion d’un tour de table mené par Sparx Group et Our crowd, avec la participation de Toyota AI Ventures, Sompo Holdings, iRobot, Union Tech Ventures, Happiness Capital, Samsung Next, Capital Point et Bloomberg Beta.