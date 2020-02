Développement web: Platform.sh trace son chemin de la France aux Etats-Unis

Dans son secteur, Platform.sh, qui propose une plateforme cloud d’hébergement d’applications web, se retrouve notamment face à des acteurs américains. Pourtant, l’entreprise fondée en 2014 par Ori Pekelman, Damien Tournoud et Fred Plais réussi à se démarquer et compte aujourd’hui près de 200 salariés. Son autre tour de force? Parvenir à réaliser plus de la moitié de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, où les Français ont par exemple convaincu un groupe comme Johnson & Johnson et sa galaxie de sites web d’utiliser sa platform-as-a service.

Comment les besoins de ces clients ont-t-il évolué en matière de développement web?«Ces dernières années, on a vu que la protection de la vie privée, des données, est devenue cruciale. Ce qui amène à un besoin de centralisation. Sauf que tout le monde est aussi sur un marché hyper concurrentiel. Or, lorsque l’on centralise tout, que l’on ajoute de plus en plus de contrôle, on va très lentement. Donc toute l’idée est de donner une solution qui permet d’allier les deux. On leur permet d’aller plus vite, de développer avec les méthodes modernes, tout en ayant ‘une petite boîte’ de compliance dans laquelle ils savent que ça rentre», explique Ori Pekelman, co-fondateur de Platform.sh, basé à Paris.

Retrouvez l’interview complète d’Ori Pekelman, co-fondateur de Platform.sh

