Elon Musk (SpaceX) et Jeff Bezos (Amazon) se disputent l’espace pour leurs constellations de satellites

Le ton monte entre Elon Musk (SpaceX) et Jeff Bezos (Amazon), en compétition pour leurs constellations de satellites en orbite basse, censées fournir de l’internet à haut débit depuis l’espace. « Ce n’est pas rendre service au public de paralyser Starlink au profit du système de satellites d’Amazon qui ne sera pas opérationnel avant des années dans le meilleur des cas », a tweeté lundi Elon Musk, patron de Tesla mais aussi de la société spatiale SpaceX.

Cette dernière, fondée en 2002, a mis en orbite plusieurs centaines de satellites pour constituer la constellation « Starlink ». SpaceX demande au régulateur américain la permission de les déplacer vers une orbite plus basse. Mais Amazon s’oppose à cette requête, qui amènerait les satellites d’Elon Musk dans l’orbite de son « Project Kuiper ». Le géant du commerce en ligne a en effet obtenu en juillet l’approbation des autorités pour déployer une constellation de plus de 3 000 satellites en orbite basse, qui doit fournir de la connectivité aux zones actuellement non couvertes partout dans le monde.

« Les faits sont simples. Nous avons conçu le système Kuiper pour éviter des interférences avec Starlink, et maintenant SpaceX veut changer le design de son système. Ces changements ne créent pas seulement un environnement dangereux en termes de risques de collisions dans l’espace, ils augmentent aussi les interférences radio pour les clients », a réagi mardi un porte-parole d’Amazon. « Malgré ce que dit SpaceX sur Twitter, ce sont les changements proposés par SpaceX qui paralyseraient la compétition entre les systèmes de satellites. C’est clairement dans leur intérêt d’étouffer la compétition s’ils peuvent, mais certainement pas dans celui du public », a-t-il continué.

«A sphyxier la compétition»

Selon une lettre de SpaceX adressée à la Commission fédérale des communications (FCC), les modifications souhaitées ne créeraient pas d’interférences avec les satellites rivaux. L’entreprise accuse aussi Amazon « d’asphyxier la compétition ». Dimanche, elle a annoncé avoir mis en orbite un nombre record de satellites grâce à une fusée Falcon 9 – 133 satellites commerciaux et pour le gouvernement, et 10 satellites de SpaceX. Amazon a de son côté prévu d’investir 10 milliards de dollars dans son « Project Kuiper ».

Le groupe n’a pas donné de calendrier mais comptait commencer le déploiement de ses 3 236 satellites juste après l’approbation de la FCC. Elon Musk, patron du constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla, est temporairement devenu l’homme le plus riche du monde début janvier, dépassant Jeff Bezos grâce à la flambée de l’action Tesla. Les deux hommes se disputent cette place au coude à coude suivant l’évolution de leurs entreprises respectives en Bourse.