IA: le fabricant de parfums Givaudan acquiert la startup française Myrissi

Le groupe suisse Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes, a annoncé lundi l’acquisition de l’entreprise française Myrissi, qui utilise l’intelligence artificielle pour traduire les parfums en images et prédire la réaction du consommateur. Les termes de l’acquisition, qui doit être finalisée dans le courant du premier trimestre 2021, n’ont pas été dévoilés. Givaudan explique qu’il a jeté son dévolu sur cette entreprise, née en 2014 et basée en France près de Nancy (est), pour conforter « sa stratégie à long terme visant l’extension de ses capacités dans le domaine de l’intelligence artificielle ».

Selon le communiqué de Givaudan, Myrissi « a mis au point une technologie d’IA brevetée, capable de traduire des parfums en motifs colorés et en images, pertinentes pour le consommateur et permettant de prédire la réponse émotionnelle du consommateur final ». « Cette approche unique axée sur le consommateur permet à Myrissi de soutenir le développement de parfums reflétant parfaitement les projets marketing des clients », juge Givaudan.

Proposer une nouvelle approche aux consommateurs

Pour Maurizio Volpi, le président de la division parfums et beauté du géant suisse, l’acquisition de Myrissi aidera Givaudan à proposer à ses clients « de nouvelles approches narratives visuelles et verbales des consommateurs ». Une approche selon lui « particulièrement importante en cette période où le commerce électronique est en plein essor » mais où le consommateur ne peut pas tester l’odeur du parfum qu’il achète.

Muriel Jacquot, la fondatrice de Myrissi, s’est dite fermement convaincue « qu’il s’agit d’une formidable opportunité d’élargir notre expertise numérique en proposant des histoires de parfums remarquables qui trouveront un écho émotionnel auprès des consommateurs ».