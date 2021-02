Next40/ FrenchTech 120: qui sont les entrants et les sortants?

Certaines entreprises ne font plus partie de la deuxième promotion du Next40/ FrenchTech 120, quand d’autres font leur entrée. Il est intéressant de noter d’ailleurs que la majorité des nouveaux membres du Next40 proviennent de la précédente promotion du FrenchTech 120. Seules 3 startups de cette édition du Next40 ne faisaient pas du tout partie du programme l’année dernière.

Du côté du FrenchTech 120, les mouvements sont nombreux. Il comprend certains anciens du Next40 qui y ont été déplacés cette année et plusieurs nouveaux membres.

Les raisons de ne plus être dans le classement ou d’être déplacé du Next40 vers le FrenchTech 120 peuvent être diverses:

– Ne pas avoir rempli les conditions en termes de chiffre d’affaires.

– Ne pas avoir rempli les conditions de levée de fonds.

– Ne plus être dans une phase d’accélération si importante, et donc laisser sa place à d’autres startups qui le sont.

Pour rappel, les critères de sélection sont les suivants:

Voici les différents mouvements

Entrants dans le Next40

Anciens FrenchTech 120

AB Tasty

Akeneo

Brut

CybelAngel

Exotec

Heetch

LumApps

Lydia

Qonto

Nouveaux

Kineis

Skeepers (ex-Avis Vérifiés)

Yubo

Sortants du Next40

Sortent du Next40 pour entrer dans le FrenchTech 120

Blade

Devialet

Finalcad

HR Path

iAdvize

Ledger

Recommerce

Sigfox

Talentsoft

Vade Secure

Vestiaire Collective

Sorti du programme

HomeExchange

Entrants dans le FrenchTech 120

Alma

Ankorstore

Corwave

Kovers

Flying Whales

Enterome

Eyevensys

Geosat

Gojob

Hoppen

Happn

Innovafeed

Iziwork

Joone

Joul

Madbox

Meilleurtaux.com

MWM

Ultra Premium Direct (Natura Plus Ultra Pet Food)

Okwind

Pharmedistore

Robocath

Selectra

SparingVision

Success 4 Mobile

Synapse/Medadom

Virtuo

Withings

Sortants du FrenchTech 120 (et qui ne sont pas entrés dans le Next40)

360Learning

Acticor Biotech

Adyoulike

Aircall

Alizé Pharma 3

Anotherbrain

Botify

Comparateuragricole.com

Crosscall

Cubyn

Diabeloop

Digital Insure

EasyMile

ekWateur

ePack Hygiene

Feed

Fortia Financial Solutions

Fretlink

HighLife

IPM France

Kayrros

Le Slip Français

Lemon Way

LGO

Lifen

LimFlow

Loisirs Enchères

Phenix

S4M

Saagie

Tabmo

Tree Frog Therapeutics

Visiperf

Wooxo

Yespark

Les nombre de régions représentées, les secteurs, les nouveautés… Retrouvez les chiffres et informations clés de l’édition 2021.