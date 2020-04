IA: Microsoft et la NBA s’allient pour redéfinir l’expérience des fans

La NBA a annoncé jeudi un partenariat pluriannuel avec Microsoft devant aboutir à la création d’une plateforme d’intelligence artificielle pour offrir aux fans de la ligue nord-américaine de basket une expérience « encore plus personnalisée ». Cet accord, qui inclut également les ligues féminine (WNBA) et de développement (G-League), prendra effet à partir de la saison 2020-21.

« Ce partenariat avec Microsoft contribuera à redéfinir la façon dont nos fans vivent le basket et la NBA », a déclaré le patron l’instance, Adam Silver, dans un communiqué. « Notre objectif est de créer du contenu personnalisé qui permettra à nos fans – qu’ils se trouvent dans les murs d’une enceinte NBA ou en train de regarder une rencontre quelque soit leur emplacement dans le monde – de s’immerger dans tous les aspects du jeu et de s’engager personnellement avec nos équipes et nos joueurs », a-t-il ajouté.

« Cette nouvelle plateforme innovante directe utilisera notamment l’intelligence artificielle pour fournir une multitude d’offres de contenu, plus d’informations et d’analyses que jamais », décrit le communiqué de la NBA. « Ensemble, nous rapprocherons les fans et leurs joueurs favoris avec de nouvelles expériences personnalisées optimisées dans le service de cloud de Microsoft Azure », a déclaré le directeur général de Microsoft, Satya Nadella. La saison NBA est suspendue jusqu’à nouvel ordre depuis le 11 mars en raison de la pandémie de coronavirus.