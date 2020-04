Les offres d’emploi de la semaine

Plus de 2 500 offres d’emploi et de stage sont proposées par près de 800 entreprises du monde entier sur le site emploi de FrenchWeb. Retrouvez notre sélection des meilleurs offres d’emploi diffusées cette semaine

Skello est une entreprise française à forte croissance qui a un objectif : permettre aux professionnels d’atteindre la réussite en faisant de leur business un succès. Concrètement, Skello révolutionne la gestion du personnel chez les commerçants et les professionnels grâce au développement d’un outil innovant et intuitif.

En 3 ans, leur équipe est passée de 4 à 80 personnes et accompagnons aujourd’hui plus de 3500 clients sur tous les secteurs.

➔ Découvrir toutes les offres d’emploi de Skello

Depuis 25 ans, emagine Consulting accompagne indépendants et recrute CDI, des experts qui répondent à des besoins spécifiques chez nos clients Grands Compte, qui voient en emagine un partenaire fiable auquel ils confient leurs projets IT, Applicatif, Digital et Cybersécurité.

➔ Découvrir toutes les offres d’emploi de emagine consulting

WeCook WeCare est l’unique application sur-mesure, en accès libre, offrant un bouquet de services et de produits diététiques, sportifs, et de motivation au quotidien avec de véritables professionnels dans leur domaine. Comme un entraîneur particulier, WeCook WeCare est le coach minceur et santé personnel, qui sur la base d’un programme sur-mesure, s’engage à offrir à tout individu le bon soutien, pour qu’il atteigne son poids idéal et adopte définitivement ses nouvelles habitudes de vie.

➔ Découvrir toutes les offres d’emploi de WeCook WeCare

Agence de conseil en communication publique dédiée à l’intérêt général et à l’épanouissement des territoires (25 personnes). Spécialisé en marketing territorial & institutionnel, communication publique, santé, aménagement, mobilités, accompagnement à la transformation, création et repositionnement, changement des comportements…

➔ Découvrir toutes les offres d’emploi de l’Agence Bastille

Fondé en 1934 par des fonctionnaires pour des fonctionnaires, GMF entretient depuis toujours des liens étroits avec les Agents du Service Public et partage avec eux des valeurs communes d’intérêt général et de service. GMF propose une gamme complète de produits au prix le plus juste pour toujours mieux les accompagner et les protège.

➔ Découvrir toutes les offres d’emploi de GMF Assurances

Les dernières offres d’emploi sur FrenchWeb.fr

Marketing / Communication :

Ingénierie / Développement :

Gestion de Projet / Management :

EQS Group recrute un(e) Project Manager

recrute un(e) Project Manager Michael Page recherche pour son client un(e) Chef de Projet Retail Marketing

Business / Commercial :

Stage / Alternance :

Développez votre marque employeur!

Avec FrenchWeb, faites vous connaitre auprès de la 1ère communauté de professionnels du numérique. Nous vous accompagnons dans la production de contenus éditoriaux qui permettront de mettre en exergue votre singularité et attirer les talents que vous recherchez. Pour plus d’informations, contactez nous à emploi@frenchweb.fr

*Offre réservée aux entreprises qui recrutent pour leur propre compte. Vous pouvez diffuser gratuitement vos offres d’emploi et de stage en illimité au moyen de votre page entreprise.

Vous êtes une ESN ou un cabinet de recrutement, nous vous proposons une offre spécifique adaptée à votre problématique de professionnel du recrutement.