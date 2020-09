Illumina rachète une startup de dépistage du cancer soutenue par Jeff Bezos pour 8 milliards de dollars

L’entreprise BioTech américaine Illumina annonce le rachat de la startup Grail, spécialisée dans le dépistage du cancer, pour 8 milliards de dollars. Illumina avait lancé la startup en 2016 et en était le principal actionnaire avec environ 14,5% des parts. Depuis son lancement, Grail a obtenu le soutien d’investisseurs de renom à l’instar de Bill Gates (Microsoft) et de Jeff Bezos (Amazon). Les actionnaires de Grail recevront un nombre d’actions d’Illumina d’une valeur égale à environ 4,5 milliards de dollars, ainsi que 3,5 millards de cash.

Fondé en 1998, Illumina développe et commercialise des outils et technologies de séquençage de l’ADN. Dans le cadre de cette acquisition, la société ambitionne de soutenir Grail dans le développement de ses produits. Grail, qui a recueilli 2 milliards de dollars depuis son lancement, développe un test sanguin destiné à diagnostiquer les cancers au plus tôt pour qu’ils soient plus faciles à traiter. «Le cancer est l’un des défis les plus importants de la société, la plupart des cancers étant détectés trop tard», commente Hans Bishop, directeur général de Grail. «Nous pensons que la technologie de détection précoce des multi-cancers pourrait répondre à un énorme besoin non satisfait et réduire le fardeau du cancer dans le monde entier.»

Un nouveau test pour 2021

Cette acquisition permettra à Grail d’accélérer la commercialisation de son test de depistage multi-cancéreux prévu pour 2021. Baptisé « Galleri », il devrait permettre de détecter un grand nombre de cancers de manière précoce. «Galleri est l’un des nouveaux outils les plus prometteurs dans la lutte contre le cancer, et nous sommes ravis de l’accueillir à nouveau chez Illumina pour aider à transformer les soins du cancer en utilisant la génomique et notre plateforme NGS», a déclaré Francis deSouza, président et directeur général d’Illumina.

«Nous avons une occasion importante d’introduire un dépistage sanguin de routine et largement disponible qui permet une détection précoce du cancer lorsque le traitement peut être plus efficace et moins coûteux.» Cette acquisition permet également à Illumina d’élargir son offre avec l’inclusion du dépistage, du diagnostic et du suivi du cancer.