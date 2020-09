[Webinar] Visite live de l’un des plus grands datacenters d’Europe

La crise sanitaire a réduit les obstacles à l’adoption du cloud: pourquoi pas vous ? Visitez en live et à distance l’un des plus grands hubs de connectivité d’Europe & faites du cloud votre levier de continuité de business. La forte progression de la demande en matière d’outils de collaboration à distance, d’e-commerce et de services cloud ont fait de cette crise sanitaire un véritable accélérateur de la transformation numérique d’un grand nombre d’organisations. Vous souhaitez adopter des environnements de travail à distance performants et sécurisés ? Rejoignez-nous le mercredi 13 octobre prochain lors d’un webinar de 11h à 12h afin de découvrir en direct le Data Center Interxion MR3, le nouveau flagship d’Interxion à Marseille ! Découvrez grâce à une visite en direct les infrastructures d’hébergement et les dispositifs de sécurité dont vous pouvez bénéficier. Cette visite à distance vous permettra de découvrir comment l’ancienne base de sous-marins allemands a été transformée en un data center de dernière génération permettant de se connecter en direct aux plus grandes plateformes de cloud et de vous poser les bonnes questions avant de confier votre infrastructure à un hébergeur. Durant ce webinar, vous découvrirez : Le nouveau flagship Interxion MRS3 en visite virtuelle 360° (ancienne base de sous-marins allemande MARTHA)

L’interview du CTO de Disney streaming, Joe INZERILLO qui livre sa vision du hub internet à Marseille

Et comment la crise sanitaire à réduit les obstacles à l’adoption du cloud ainsi que les différentes opportunités de transformation

Ce webinar sera présenté par: Erwan COLIN, Marketing & Business Development Manager chez Interxion Théodore BERTRAND, Sales Manager chez Interxion Thomas MURTIN, Business Developer chez Ozitem

