Impala, la startup qui veut simplifier l’accès aux données des hôteliers, lève 20 millions de dollars

Comment libérer la donnée au service des hôteliers? C’est à cette question que répond la startup Impala, basée à Londres. L’entreprise vient de réaliser une levée de 20 millions de dollars en série B auprès de Lakestar et Latitude Ventures. Avec ce tour de table, les fonds levés par l’entreprise fondée en 2016 totalisent 32 millions de dollars.

Les solutions que proposent Impala sont souvent comparées à celles développées par Plaid dans l’univers bancaire. Dans le cas présent, l’API développée par Impala permet aux entreprises qui travaillent avec des hôteliers- comme TripAdvisor ou encore Philipps- de pouvoir accéder facilement aux données de ces établissements. Pour cela, l’interface de programmation est compatible avec différents logiciels de gestion immobilières existant déjà comme Oracle Hospitality, Protel ou encore Guestline, évitant ainsi aux hôtels à avoir à en changer pour se moderniser.

Vers toujours plus de partage de données

Impala travaille avec plus de 300 hôtels- par exemple avec le groupe Accor- et déclare que 3500 autres devraient les rejoindre. Dans un secteur de l’hôtellerie qui doit se transformer rapidement avec la venue entre la venue de nouveaux acteurs et la place que prennent les plateformes de réservation globale, Impala prévoit notamment d’utiliser ses fonds pour renforcer ses outils aux services des hôteliers dans ce domaine.

Pour aller plus loin, la startup souhaite permettre à d’autres entreprises tiers comme des compagnies aériennes ou encore des sites de tourisme de pouvoir proposer des chambres d’hôtels grâce à leur API. Ce qui permettrait à ces hôteliers de pouvoir trouver d’autres moyens d’attirer des utilisateurs en se détachant un peu plus de leur dépendance à des plateformes comme Booking.

Impala : les données clés

Fondateurs :Ben Stephenson, Charles Cowley

Création : 2016

Siège social : Londres

Secteur : Hôtellerie

Activité : Interface de programmation pour les hôtelliers

Financement: Série A de 11 millions de dollars en octobre 2019. Série B de 20 millions de dollars en février 2020. Investisseurs: Lakestar, Latitude Ventures. Kima Ventures, DST Global, Stride.VC lors de la levée d’octobre 2019.