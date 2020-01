Inbound Marketing France 2020

S’inscrire

En une journée seulement, assistez à plus de 40 conférences, d’échanges inspirants et d’ateliers pratiques dédiés à l’Inbound Marketing, l’expérience client, la transformation digitale, la data, le social média, la prospection commerciale et qui a pour but de promouvoir ces nouvelles approches pour vous aider à moderniser votre acquisition de nouveaux clients et développer votre entreprise.

Que vous soyez directeur·trice marketing, commercial·e, dirigeant·e d’entreprise, venez assister aux ateliers et interventions des professionnels du marketing nouvelle génération.