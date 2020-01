RH: l’Américain Cornerstone acquiert la startup Clustree pour 18,5 millions de dollars

Clustree, startup française fondée en 2014 par Bénédicte de Raphélis Soissan, tombe dans le giron de Cornerstone OnDemand, éditeur américain de logiciels cloud de gestion des talents pour 18,5 millions de dollars.

La solution développée par Clustree se focalise sur le recrutement interne. La startup propose une plateforme de recommandations RH pour la gestion des carrières et le recrutement, basée sur l’intelligence artificielle. La solution accompagne les salariés dans leur carrière au sein de l’entreprise via de la recommandation de poste, de parcours, de formation, de compétences ou encore de mentors. Elle recommande aussi aux ressources humaines des potentiels successeurs en interne lorsqu’il y a des départs. Cependant, en cas de recrutement, la solution est également capable d’analyser les CV reçus par l’entreprise.

Une intégration dans le portefeuille de Cornerstone d’ici quelques mois

«Bien souvent, les entreprises cherchent à l’extérieur la perle rare alors que quand elles connaissent les compétences qu’elles ont et qui sont mobilisables sur un poste, elles se rendent compte qu’elles peuvent trouver en interne», nous expliquait Bénédicte de Raphélis Soissan lors d’une interview réalisée dans nos locaux en février 2018.

Clustree déclare également avoir construit «une ontologie de compétences grâce à la consolidation de plus d’un milliard de compétences professionnelles internationales et d’une bibliothèque de 53 000 compétences vérifiées». Une base qui doit servir à décrire avec plus de précisions le profil des collaborateurs. La startup travaille avec des clients comme L’Oréal, Orange, Sanofi, la SNCF ou encore Carrefour.

À la suite de ce rachat, Clustree sera intégré au portefeuille des solutions de Cornerstone. Cette acquisition doit également permettre à l’Américain d’être plus présent sur le marché européen et à la startup d’enfin disposer d’une force de frappe commerciale plus importante.