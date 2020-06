Industrie: Asystom lève 1,5 million d’euros pour sa solution de maintenance prédictive

Asystom, spécialisé dans la maintenance prédictive pour l’industrie, lève 1,5 million d’euros auprès d’Holnest, avec la participation de trois family offices, de la Bpi et de la région Occitanie.

Lancé en 2016 par Pierre Naccache, Stéphane Lhuisset, Bernard Feurer et Sébastien Lopez, Asystom développe une solution clé en main permettant aux industriels de surveiller tous les composants d’un système, d’être alerté en temps réel de l’état de chaque appareil surveillé et de prédire les éventuelles défaillances via l’intelligence artificielle. La startup s’adresse à de nombreux secteurs d’activité tels que celui de l’aciérie, l’automobile, l’aéronautique, laboratoires pharmaceutiques, traitement de l’eau et des déchets, ou encore de l’agro-alimentaire. Asystom commercialise sa solution en France et à l’international et revendique à ce jour plus de 50 clients.

Une surveillance à distance

Pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies, Asystom a pu apporter sa solution IoT d’optimisation des outils de production, adaptable pour une surveillance à distance. « La force de l’innovation AsystomPredict réside dans l’intelligence embarquée et la capacité de prise en main à distance des outils de surveillance pour diagnostiquer, paramétrer et faire évoluer les outils d’analyse » souligne Pierre Naccache, président et fondateur d’Asystom.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Asystom ambitionne d’accélérer la commercialisation de sa solution à l’international et de développer son pôle R&D. « Nous sommes très heureux d’investir dans Asystom, qui représente pour nous le futur de l’IoT industriel, tant en termes de simplicité, de multiplicité des usages, que d’adaptabilité » explique Alexandre Aulas, Directeur Général d’Holnest.

Asystom : les données clés

Fondateurs: Pierre Naccache, Stéphane Lhuisset, Bernard Feurer et Sébastien Lopez

Création: 2016

Siège social: Castelnaudary, Occitanie

Secteur: maintenance, Predictive Maintenance

Activité: solution clé en main permettant aux industriels de surveiller tous les composants d’un système

Financement: 1,5 million d’euros auprès d’Holnest, avec la participation de trois family offices, de la Bpi et de la région Occitane.