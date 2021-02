Industrie: la startup bretonne Stirweld lève 2 millions d’euros auprès de Sofimac Innovation

La startup bretonne Stirweld annonce une première levée de fonds de 2 millions d’euros réalisée auprès de Sofimac Innovation via son véhicule d’investissement Pertinence Invest 2, avec la participation de Breizh Up, un fonds de co-investissement de la Région Bretagne dédié aux nouveaux modèles économiques, également géré par Sofimac. Cette opération permettra à la startup de financer la commercialisation de ses solutions.

Lancé en 2017 dans le cadre d’un spin-off de l’ENS de Rennes et l’institut Maupertuis, Stirweld développe des technologies de soudage à destination des secteurs industriels, notamment de l’aéronautique, de l’automobile, du spatial, du ferroviaire et du secteur naval. La startup basée à Saint-Grégoire a mis au point une solution leur permettant d’utiliser le FSW (soudage par friction malaxage) à grande échelle, en imaginant une machine plus petite et adaptable à d’autres outils. Cette solution, qui se veut moins onéreuse et encombrante, est compatible avec « tous les types de machines-outils à commande numérique », affirme l’entreprise.

Pour Stéphane Lefevre-Sauli, directeur d’investissement chez Sofimac Innovation en charge du fonds Breizh Up, Stirweld a déjà prouvé « la pertinence de son positionnement et la valeur de son offre, en commercialisant ses solutions auprès d’une quinzaine d’industriels à travers le monde ». Stirweld ambitionne désormais de démocratiser sa solution auprès d’un panel plus large d’industriels. « Grâce à cet apport, nous allons accélérer notre développement commercial et faire baisser le coût d’acquisition du FSW, une technologie pour le moment destinée aux grands comptes ».

Stirweld : les données clés

Fondateurs : Laurent Dubourg, Yann Mace, Gilles Sevestre, Sébastien Barrau, Sylvie Dagnet

Création : 2017

Siège social : Saint-Grégoire, Bretagne

Secteur : industrie

Activité : nouvelles technologies de soudage

Financement : 2 millions d’euros auprès de Sofimac Innovation via son véhicule d’investissement Pertinence Invest 2, avec la participation de Breizh Up, un fonds de co-investissement de la Région Bretagne dédié aux nouveaux modèles économiques, également géré par Sofimac.