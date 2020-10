Industrie: Mercateam lève 1,2 million d’euros auprès d’ISAI et Kima Ventures

Mercateam, qui développe une solution pour optimiser la productivité en usine, lève 1,2 million d’euros auprès d’ISAI via son fonds super angel, de Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, de Notus Technologie et de business angels. Il s’agit pour la startup parisienne de sa première levée de fonds.

Fondé en avril 2020 par Adrien Laurentin et Kévin Rouvière, Mercateam développe un logiciel de gestion de planning et de formation basé sur l’IA, à destination des managers dans l’industrie. La plateforme de la startup permet de cartographier l’ensemble des compétences d’une usine et d’automatiser les placements de postes, ce qui ferait gagner jusqu’à 5h par semaine aux managers. Mercateam, qui ambitionne d’accompagner l’industrie française dans sa transformation digitale, assure que son outil permet une réduction des erreurs et une hausse de la productivité.

«L’industrie a longtemps été délaissée par les entrepreneurs de la Tech»

«L’industrie a trop longtemps été délaissée par les entrepreneurs de la Tech», commente Adrien Laurentin. «Avec Mercateam et l’aide du digital, nous remettons l’opérateur au centre des débats et nous donnons un nouveau souffle à la productivité humaine des usines françaises. Nous pensons que le digital est le levier qui va permettre à l’industrie française de redevenir compétitive à l’échelle internationale».

La jeune startup s’adresse à de nombreux secteurs et a déjà signé des partenariats avec des entreprises issues du luxe, l’aéronautique, l’environnement, l’automobile ou encore l’industrie pharmaceutique. Dans le cadre de cette levée de fonds, Mercateam prévoit de renforcer son équipe technique et de poursuivre le développement de son système de formation et de planning. «En plaçant intelligemment les opérateurs terrain au centre de l’attention, la plateforme Mercateam est aujourd’hui un facteur clé du succès de la transformation et du renouveau de l’industrie française», explique Christophe Raynaud, Managing partner de ISAI.

Mercateam : les données clés

Fondateurs : Adrien Laurentin et Kévin Rouvière

Création : 2020

Siège social : Paris

Secteur : industrie

Financement : 1,2 million d’euros en octobre 2020 auprès d’ISAI via son fonds super angel, de Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel, de Notus Technologie et de business angels.