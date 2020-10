[Livre Blanc] Comment réussir son cahier des charges pour la refonte de sa plateforme web ?

Adopter une démarche structurée pour produire un cahier des charges complet et compréhensible de tous.

Lors de la rédaction d’un cahier des charges, l’objectif visé est bien de proposer un document présentant clairement vos besoins et aspirations afin qu’ils soient compris de tous. Ce brief écrit permet de structurer et de formaliser les besoins pour gagner en clarté par rapport à l’oral.

Il est donc essentiel de bien définir au préalable les éléments qui le composent : les destinataires, les enjeux et les objectifs du projet.

Cette réflexion en amont de votre projet vous permettra de bien définir ce que vous attendez de la part des prestataires, qui seront alors en mesure de mieux cerner vos besoins pour la refonte de votre plateforme digitale et d’y répondre.

Ce guide vous donne une méthodologie détaillée pour vous aider dans la rédaction de votre cahier des charges et des billes pour évaluer de manière objective les réponses des prestataires.



