Influence Marketing : Favikon lève 500 000 euros pour noter les influenceurs

Le marketing d’influence connaît une croissance très soutenue depuis plusieurs années et cette tendance de fond ne risque pas de ralentir. Le nombre grandissant d’entreprises qui associent leur marque à des influenceurs dans leur stratégie de communication est là pour en témoigner.

Cependant, les résultats escomptés sont parfois bien loin d’être au rendez-vous. En effet, de nombreux pièges existent dans ce marché considéré comme opaque où de nombreux acteurs décident de dissimuler voire de falsifier leurs résultats en termes d’engagement et de qualité de leur communauté.

C’est dans ce contexte que Favikon a décidé de développer un outil d’identification et d’analyse dont la finalité est de noter et classifier les différents influenceurs à la lumière de critères très précis. Cette startup fondée début 2020 par Jérémy Boissinot et Joni Shkurti annonce aujourd’hui une première levée de fonds de 500 000 euros auprès de INSEAD BA, Provence BA et d’un pool de business angels.

Ce tour de table doit leur permettre de se projeter à l’international et d’étendre leurs fonctionnalités avec l’ajout du réseau social TikTok notamment.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Jérémy Boissinot, cofondateur de Favikon :

