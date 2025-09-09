Infogreffe investit 1,3 million d’euros dans MAPi pour simplifier l’accès aux aides publiques

L’accès aux financements publics reste un parcours complexe pour la majorité des entreprises françaises. Malgré plus de 11 000 dispositifs, l’accès aux financements publics reste un parcours complexe pour la majorité des entreprises françaises. Invisibles, peu compréhensibles, chaque aide constitue un défi administratif, qui peut parfois se retourner contre l’entreprise après obtention. C’est dans ce contexte qu’Infogreffe annonce un investissement de 1,3 million d’euros dans la startup MAPi (Mes Aides Publiques Infogreffe), dont il devient l’actionnaire majoritaire.

Le rapprochement entre les deux acteurs repose sur le constat de la difficulté persistante des dirigeants à identifier les aides adaptées à leurs projets, malgré la multiplication des plateformes et des dispositifs publics. En s’appuyant sur la donnée légale certifiée d’Infogreffe et sur un moteur de recherche dopé à l’intelligence artificielle générative, MAPi entend transformer ce processus en une démarche simplifiée.

« Derrière chaque aide publique, il y a un entrepreneur qui peut accélérer son projet. Notre mission est de lever tous les freins » explique Michel Struk, fondateur de MAPi. Déjà partenaires depuis 2022, les deux structures revendiquent avoir accompagné plus de 150 000 entreprises dans l’identification et l’activation de dispositifs de financement.

Infogreffe inscrit cette prise de participation dans une stratégie plus large de diversification numérique, qui englobe déjà des services comme MonIdenum, KYC Infogreffe ou Marketplace Infogreffe. « Cet investissement vient renforcer notre galaxie de services numériques et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification et d’innovation, qui vise à perpétuer la position d’Infogreffe comme la référence de la donnée légale certifiée » souligne Jean Christophe, directeur du G.I.E. Infogreffe.

Créée en 2020 par Michel Struk et Arnaud Guillotin, MAPi est une plateforme dédiée à l’identification et l’optimisation des financements publics accessibles aux entreprises. L’investissement de 1,3 million d’euros, annoncé le 9 septembre 2025, porte Infogreffe au rang d’actionnaire majoritaire de la startup. MAPi revendique déjà plus de 150 000 entreprises accompagnées depuis le lancement de son partenariat avec Infogreffe.