TETON.AI lève 17 millions d’euros pour développer la santé prédictive

Le secteur de la santé fait face à une équation devenue de plus en plus tendue dans l’ensemble d’une europe qui voit sa population veillir, et c’est à quoi s’attaque la startup danoise Teton.ai qui propose une alternative en misant sur l’IA prédictive, capable de transformer la logique des soins, en particulier dans les établissements pour personnes âgées.

« Les économies du grand âge et de la santé sont brisées : les coûts augmentent, le personnel s’épuise et les résultats en pâtissent. Passer d’un système réactif à un système prédictif change l’équation. Les urgences diminuent, la planification des équipes gagne en précision et chaque intervention crée de la valeur. Au cœur, il s’agit d’une technologie déflationniste qui rend les meilleurs soins accessibles à davantage de personnes », déclare Mikkel Wad Thorsen, CEO de Teton.ai.

La société a développé une plateforme qui s’appuie sur la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel pour suivre en continu les résidents et générer des profils de santé détaillés. Les données collectées permettent d’anticiper les besoins, de réduire les tâches administratives et d’optimiser la gestion des équipes. Les résultats enregistrés comptabilise une baisse des chutes de 82 % de personnes âgées, première cause de décès liés à des blessures après 65 ans, le temps administratif des soignants baisse de 25 % chaque jour, et la rétention du personnel progresse de 28 %.

Teton.ai a annoncé avoir levé 17 millions d’euros en série A. Le tour a été mené par Plural, déjà investisseur lors du seed, avec la participation de Bertelsmann Investments, Antler Elevate, Nebular et PSV Tech. Fondée en 2020 à Copenhague par Mikkel Wad Thorsen et Esben, la société a notamment conclu un partenariat avec Nvidia pour construire le plus grand jeu de données dédié aux soins de longue durée.