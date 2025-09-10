Mikkel Wad Thorsen, co fondateur et CEO de Teton.ai
Mikkel Wad Thorsen, co fondateur et CEO de Teton.ai
DANEMARKIN THE LOOPLES LEVEES DE FONDSMEDTECHTHE PROMPT

TETON.AI lève 17 millions d’euros pour développer la santé prédictive

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

10/09/2025
1 minute de lecture

Le secteur de la santé fait face à une équation devenue de plus en plus tendue dans l’ensemble d’une europe qui voit sa population veillir, et c’est à quoi s’attaque la startup danoise Teton.ai qui propose une alternative en misant sur l’IA prédictive, capable de transformer la logique des soins, en particulier dans les établissements pour personnes âgées.

« Les économies du grand âge et de la santé sont brisées : les coûts augmentent, le personnel s’épuise et les résultats en pâtissent. Passer d’un système réactif à un système prédictif change l’équation. Les urgences diminuent, la planification des équipes gagne en précision et chaque intervention crée de la valeur. Au cœur, il s’agit d’une technologie déflationniste qui rend les meilleurs soins accessibles à davantage de personnes », déclare Mikkel Wad Thorsen, CEO de Teton.ai.

La société a développé une plateforme qui s’appuie sur la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel pour suivre en continu les résidents et générer des profils de santé détaillés. Les données collectées permettent d’anticiper les besoins, de réduire les tâches administratives et d’optimiser la gestion des équipes. Les résultats enregistrés comptabilise une baisse des chutes de 82 % de personnes âgées, première cause de décès liés à des blessures après 65 ans, le temps administratif des soignants baisse de 25 % chaque jour, et la rétention du personnel progresse de 28 %.

Teton.ai a annoncé avoir levé 17 millions d’euros en série A. Le tour a été mené par Plural, déjà investisseur lors du seed, avec la participation de Bertelsmann Investments, Antler Elevate, Nebular et PSV Tech. Fondée en 2020 à Copenhague par Mikkel Wad Thorsen et Esben, la société a notamment conclu un partenariat avec Nvidia pour construire le plus grand jeu de données dédié aux soins de longue durée.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
10/09/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Mikkel Wad Thorsen, co fondateur et CEO de Teton.ai
TETON.AI lève 17 millions d’euros pour développer la santé prédictive
Sebastian Siemiatkowski, co fondateur et CEO de KLARNA
Succès pour Klarna, nouveau symbole d’un retour en force des IPOs aux Etats Unis
Jean Christophe, DG d'Infogreffe
Infogreffe investit 1,3 million d’euros dans MAPi pour simplifier l’accès aux aides publiques
Arthur MENSCH CEO de MISTRAL.AI Photo: FRENCHWEB.FR
MISTRAL AI double sa valorisation et franchit les 12 milliards d’euros avec une levée de 1,7 milliard
Comprendre les incitations financières de ses investisseurs est aussi important que le montant levé
Erez Kaminski CEO de Ketryx
KETRYX lève 39 millions d’euros pour déployer sa plateforme de conformité automatisée dans la santé
Ruben Bryon, CEO de Datacrunch
DATACRUNCH prévoit une gigafactory de l’IA en Lettonie après une levée de 55 millions d’euros