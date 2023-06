INTEL bénéficie d’importantes subventions pour développer ses usines de semi conducteurs

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

L’industrie des semi-conducteurs connaît une période de croissance très importante, alimentée par une demande croissante de technologies de pointe. Dans ce contexte, Intel, l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur, a entrepris une série de projets d’investissement majeurs pour renforcer ses capacités de fabrication et répondre à cette demande croissante. Ces initiatives stratégiques sont soutenues par des aides gouvernementales dans plusieurs pays, soulignant l’importance accordée par les gouvernements à la promotion de l’innovation technologique et au renforcement de la souveraineté économique.

Investissement en Allemagne : L’Allemagne s’est positionnée comme un acteur clé dans l’expansion d’Intel en Europe. Le gouvernement allemand a accordé à Intel des subventions d’une valeur approximative de 11 milliards de dollars pour la construction d’un complexe de fabrication de puces dans l’est du pays. Cette initiative vise à créer une capacité de production de pointe et à stimuler la compétitivité de l’Allemagne dans le secteur des semi-conducteurs.

Soutien aux États-Unis : Aux États-Unis, Intel bénéficie d’incitations gouvernementales substantielles dans le cadre de la loi Chips and Science Act. Avec près de 52 milliards de dollars d’incitations, ce programme vise à stimuler la production nationale de semi-conducteurs. Intel utilise ces aides pour moderniser ses installations existantes et construire de nouvelles usines dans le pays, contribuant ainsi à renforcer la capacité de production nationale et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

Expansion en Inde : Dans le but de renforcer la chaîne d’approvisionnement mondiale en semi-conducteurs, Intel prévoit d’investir au moins 1 milliard de dollars dans la mise en place d’une usine de conditionnement de semi-conducteurs en Inde. Ce projet est soutenu par des incitations gouvernementales et vise à stimuler la production locale de semi-conducteurs, répondant ainsi à la demande croissante de technologies de pointe dans la région.

Renforcement en Irlande : L’Irlande est un autre pays où Intel a choisi d’investir massivement. Avec un investissement de 12 milliards d’euros (13 milliards de dollars), Intel prévoit d’agrandir son site de production à Leixlip. Cette expansion permettra d’augmenter la capacité de production et de répondre à la demande croissante de produits Intel. Les subventions gouvernementales contribuent à soutenir cette initiative stratégique et à renforcer le rôle de l’Irlande en tant que centre de fabrication de semi-conducteurs en Europe.

Avec un investissement estimé à 4,6 milliards de dollars, Intel veut renforcer sa présence en Europe et à répondre à la demande croissante de semi-conducteurs dans la région. L’usine sera implantée à Gdansk, dans le nord de la Pologne. Cette expansion en Pologne s’accompagnera probablement d’incitations et de subventions gouvernementales, soutenant ainsi les efforts du gouvernement polonais pour développer son industrie des semi-conducteurs et stimuler l’innovation technologique.