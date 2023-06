Connaissez-vous MONNIER PARIS, plateforme Tech de vente d’accessoires de luxe?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

LVMH, Kering, L’Oréal, Hermès… l’industrie du luxe est un des fleurons de la compétitivité française sur les marchés internationaux, estimée à 247 milliards de dollars. Face aux grands groupes, des PME de l’industrie tentent de se faire une place en misant sur l’innovation technologique, à l’instar de MONNIER PARIS (ex- MonnierFrères), une plateforme en ligne de vente d’accessoires de luxe. « La plupart des acteurs du luxe restent des PME, qui ne peuvent pas investir facilement », explique Diaa Elyaacoubi, CEO de Monnier Paris.

Fondée en 2011 par les frères Jean et Guillaume Monnier, l’entreprise est financée à ses débuts par Marc Simoncini (Meetic, Angell…), avant d’être cédée au groupe de distribution belge Louis Delhaize en 2012. « Il lui manquait une vision, une âme entrepreneuriale« , commente Diaa Elyaacoubi, qui a pris la direction de l’entreprise en février 2020. Depuis, Monnier Paris a recruté et mis en place une stratégie qui s’appuie sur les innovations technologiques dans l’e-commerce pour cibler une catégorie bien précise: la génération Z.

NFT et métavers

Pour ne pas passer à côté des attentes de cette nouvelle génération de consommateurs, l’entreprise suit de près les tendances e-commerce. « Le live shopping est en train de devenir un sport national, il y a 20% du chiffre d’affaires du e-commerce chinois qui se fait en live shopping, quand c’est à peine balbutiant en Europe et aux États-Unis », poursuit Mme Elyaacoubi. « Ces parcours clients sont en train de devenir de plus en plus interactifs, rapides et agiles. Ils correspondent à cette nouvelle génération de consommateurs Gen Z, qui ont besoin de rapidité et d’authenticité ».

C’est dans l’optique de séduire cette génération que la plateforme a lancé son premier NFT, en collaboration avec l’artiste Ben Elliott, qui a créé trois œuvres à partir de produits vendus par Monnier Paris. « Avec les NFT, nous souhaitons rassembler cette génération d’artistes et designers, de la génération Z et Y. »

Retrouvez l’interview de Diaa Elyaacoubi, CEO de Monnier Paris :