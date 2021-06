Interstellar Lab et Soliquid unissent leurs forces pour construire des habitats futuristes sur Terre et dans l’espace

A quoi ressembleront les villes de demain sur Terre et dans l’espace ? C’est pour répondre à cette question que Barbara Belvisi a lancé en 2018 la start-up Interstellar Lab qui vise à concevoir des villages auto-suffisants et bio-régénératifs, de manière à développer une approche dans laquelle l’Homme peut vivre en harmonie avec son environnement sur Terre et sur d’autres planètes, notamment sur Mars. Baptisé EBIOS (Experimental BIOregenerative Station), le concept vise ainsi à créer un habitat en circuit fermé qui génère et recycle l’eau, la nourriture et l’énergie nécessaire pour accueillir 100 personnes avec une empreinte carbone neutre.

C’est dans ce cadre que l’entreprise vient de nouer un partenariat avec Soliquid, start-up française spécialisée dans l’impression 3D à grande échelle. Soutenue par Leonard, l’accélérateur de Vinci spécialisé dans la construction, la mobilité, l’immobilier et l’énergie, cette dernière est à l’origine d’une technique permettant l’impression de matériaux de construction, béton, résines et silicones notamment, en suspension, dans un environnement contrôlé. Ce procédé va permettre à Interstellar Lab d’accélérer la construction de ses BioPods, du nom de ses modules (serres et habitats) à environnement contrôlé destinés à l’agriculture durable sur Terre et au maintien de la vie dans l’espace.

En effet, la technologie de Soliquid, notamment utilisée pour la restauration d’écosystèmes fragiles en milieu marin en imprimant des systèmes de construction biomimétiques, doit servir de socle au processus d’industrialisation de la production des BioPods, basée sur la fabrication additive. «Cela va notamment permettre d’accélérer le développement de membranes gonflables innovantes et de tester des structures en régolithe, imprimées en 3D, destinées à adapter le BioPod à une application lunaire avec une approche ISRU (In-Situ Resource Utilization), en partenariat avec les différentes agences spatiales internationales», explique Interstellar Lab.

Un premier BioPod dévoilé cet automne

A l’occasion de cette alliance entre les deux entreprises, Jim Rhoné, co-fondateur de Soliquid, va prendre les fonctions de Chief Product Officer (CPO) au sein d’Interstellar Lab. Il sera en charge du développement produit des BioPods et de la supervision des processus de fabrication. «Je suis particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir Jim en tant que CPO chez Interstellar Lab. Il fait un travail exceptionnel et nos valeurs sont parfaitement alignées, que ce soit en termes de design ou de vision d’un futur plus durable pour l’humanité, dans le respect de la biodiversité. Interstellar Lab entre dans une phase d’accélération et nous sommes très heureux de faire équipe avec Soliquid pour ce nouveau tournant», indique Barbara Belvisi.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans le projet de cette figure bien connue de l’écosystème français, qui a lancé le Hardware Club et contribué à l’envol de Hello Tomorrow et de The Family. Entre Paris, à Station F, et Los Angeles, Interstellar Lab collabore avec plusieurs acteurs du secteur aérospatial, au premier rang desquels on retrouve la Nasa, pour faire de ce projet une réalité. L’entreprise, qui compte aujourd’hui une quinzaine d’employés provenant de SpaceX, Airbus ou encore Google Nest, a d’ores et déjà levé 1,2 million de dollars en pré-seed auprès d’investisseurs comme Bruno Maisonnier (AnotherBrain), Thibaud Elzière (eFounders), Rand Hindi (Zama) et Adeo Ressi (Founder Institute), ainsi que Wind Capital et Diaspora Ventures. Elle est également en passe de conclure un tour de table en seed pour accélérer la production de ses BioPods. Interstellar Lab devrait d’ailleurs dévoiler son premier BioPod cet automne en région parisienne.

