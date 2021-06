Après la papeterie, la DNVB Papier Tigre part à l’assaut du mobilier de bureau

En 2012, Papier Tigre, fondé par Maxime Brenon et Julien Crespel, s’est lancé avec le pari de donner un nouveau souffle au secteur de la papeterie. Et en effet, l’entreprise a su installer sa griffe dans le paysage de la papeterie en considérant cette dernière comme un produit «cadeau» et plus comme une simple commodité.

Ce qui lui a aussi permis d’y parvenir est son modèle: la marque conçoit son catalogue, fabrique les produits et en vend une partie en direct-to-consumer. A noter qu’elle a diversifié ses modes de ventes. En plus de son site Internet et de sa boutique à Paris, ses produits sont également proposés auprès de revendeurs «premium» où toute sa gamme est proposée, à l’instar du Bon Marché, et 300 autres revendeurs (papeteries, magasins de décoration, etc., dans 25 pays). Papier Tigre possède également une boutique à Tokyo à travers une filiale. L’enseigne développe aussi son activité en B to B.

En plus d’envisager la papeterie «presque comme un accessoire de mode», la volonté de Papier Tigre était aussi de changer de mode de consommation pour passer de produits développés en grande série, comme c’est par exemple le cas des industriels, à un système qui permet d’adapter l’offre à la demande et plus l’inverse. Pour cela, la marque a travaillé avec des fabricants de procédés d’impression ou encore avec des développeurs pour tout interfacer.

Pour aller plus loin, il y a un an et demi, Papier Tigre a lancé un service de personnalisation qui est devenu son best-seller. Un configurateur en ligne permet de concevoir son propre carnet avec une série de personnalisations: pour la couverture, les pages intérieures, les finitions, l’élastique…

C’est sur ce modèle que Papier Tigre s’attaquera à un nouveau marché dès septembre via une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank: le mobilier de bureau. Une ligne qui s’appellera « Workstation ». Dans un premier temps, une chaise et un bureau personnalisables (dimension, matériaux, couleurs…) seront proposés avec l’objectif d’une centaine de préventes.

Papier Tigre ne communique pas sur son chiffre d’affaires. La société, qui compte 15 salariés, revendique +22% de chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 et plus de 200% d’augmentation sur son site e-commerce.

Quels enseignements Papier Tigre tire-t-il de la période de confinement? Quels sont ses défis pour parvenir à unifier les parcours d’achat? A quoi ressemble aujourd’hui sa stratégie social média? Retrouvez toutes les réponses dans l’interview de Maxime Brenon et Julien Crespel, fondateurs de la marque, diffusée dans l’émission.