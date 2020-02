IoT: 100 millions d’euros pour la constellation de nanosatellites de Kinéis

La jeune entreprise Kinéis, qui souhaite déployer une constellation de nanosatellites dédiée aux objets connectés à compter de 2022, a annoncé lundi avoir réalisé une levée de fonds de 100 millions d’euros auprès de plusieurs actionnaires.

L’opération sera financée par CLS (Collecte localisation Satellites), actionnaire majoritaire de Kinéis, ainsi que la maison mère de CLS, le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et Bpifrance, via le fonds SPI. « Nous sommes très heureux d’avoir franchi cette étape majeure. Avec les fonds nécessaires au lancement de notre constellation, nous avons maintenant l’esprit libre pour nous concentrer entièrement sur la fabrication des satellites et le déploiement commercial », a déclaré le président de Kinéis, Alexandre Tisserant.

25 satellites

Le projet Kinéis a été lancé par CLS, qui développe le système Argos permettant de géolocaliser n’importe quelle balise avec une précision de 150 mètres et est notamment largement utilisé en mer. Il doit permettre, en utilisant le même type de système, de suivre des objets connectés grâce à la constellation de 25 satellites, qui couvriront la Terre selon cinq plans d’orbite différents, à basse altitude.

Le projet s’est concrétisé en entreprise au début de l’année 2019, sous la forme d’un opérateur de satellites, et emploie aujourd’hui 25 personnes. L’entreprise assure par ailleurs avoir d’ores et déjà noué des partenariats commerciaux avec plusieurs gros groupes, notamment l’opérateur Bouygues Télécoms ou Suez.