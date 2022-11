IPO : L’entreprise française Digital Virgo va entrer en Bourse aux États-Unis

L’entreprise lyonnaise Digital Virgo, spécialisée dans le paiement mobile et le marketing digital, annonce son entrée en Bourse aux États-Unis. Elle fusionne avec la SPAC Goal Acquisitions Corp qui va acquérir les actions de Digital Virgo à 10 dollars chacune. Cette opération apportera plus de 100 millions de dollars à l’entreprise et la valorise à 513 millions de dollars.

Fondé en 2008 et dirigé par Guillaume Briche, Digital Virgo est spécialisé dans le paiement mobile et le marketing digital. Concrètement, l’entreprise française s’est positionnée comme un tiers de confiance entre les opérateurs téléphoniques, comme Orange et SFR, et les fournisseurs de contenus payants (jeux, vidéos, musique, presse…), à l’image d’Universal, Gameloft, Eurosport ou encore l’AFP, avec sa brique de paiement.

La société lyonnaise est aujourd’hui présente dans plus de 40 pays et offre à plus de 2 milliards d’utilisateurs une plateforme unique pour payer le sport, le divertissement et les jeux dans le cadre de leur facture téléphonique. Elle compte une trentaine de bureaux dans le monde. Cette IPO devrait lui permettre de renforcer sa croissance et de s’étendre en Amérique du Nord et sur d’autres marchés.

