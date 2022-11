[Seed] Industrie 4.0 : Spectral TMS lève 2 millions d’euros auprès d’Elaia et Go Capital

Deux ans après un tour de table de 2 millions d’euros, la startup française Spectral TMS, qui développe une solution de réalité augmentée pour guider les industriels, lève à nouveau des fonds dans le cadre d’une extension de sa première série. Ce nouveau tour de 2 millions a été mené par son investisseur historique Elaia, avec la participation de Go Capital.

Lancée en 2018 par Amaury Cottin et Maxence Boucas, la startup développe une solution de réalité augmentée à destination des techniciens industriels. Elle leur permet de se former et d’être guidés lors d’opérations de maintenance, de production et d’exploitation. « La transmission du savoir-faire était un grand problème pour les industriels avec lesquels nous travaillions, mon associé et moi », explique Amaury Cottin. « Nous avons créé Spectral TMS pour répondre à ces enjeux. » La réalité augmentée va guider les techniciens, ce qui va permettre de sauvegarder le savoir-faire.

Concrètement, Spectral TMS utilise les lunettes à réalité mixte Hololens 2 conçues par Microsoft et intègre ses informations et recommandations dans le champ de vision de l’utilisateur. Pour plus d’autonomie, les techniciens peuvent construire et modifier les parcours en réalité augmentée en ligne, via une plateforme web. « Il faut en moyenne 1h pour créer un scénario sur la plateforme afin que la solution soit utilisable en réalité augmentée. »

L’entreprise ambitionne désormais d’investir dans le développement de ses solutions. « Une partie sera consacrée à l’accélération commerciale, et le reste au développement de notre produit, qui est notre cœur de métier », conclut Amaury Cottin.

