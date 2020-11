Comment vendre en direct sur Internet à travers des vidéos

Chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « Vendre en vidéo et en direct sur Internet ».

Quels sont les chiffres concernant cette tendance du shopping en direct sur Internet ?

Comment réussir ses retransmissions en direct sur Internet pour vendre ?

Comment définir ce qu’est le géant YouTube aujourd’hui et ce que représente la plateforme pour ses utilisateurs ?

Jean-Luc Raymond répond à ces questions.

Vous pouvez écouter l’émission Accélerer avec le numérique sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer , etc. Si ce programme vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser votre avis!