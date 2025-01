IPO tech en France : pourquoi les startups se tournent vers les États-Unis

Selon le 3e rapport French Tech Finance Partners (FTFP), remis hier à la Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz, et que la rédaction de FRENCHWEB s’est procurée, la France dispose aujourd’hui d’un vivier d’au moins 30 entreprises prêtes à entrer en Bourse. Toutefois la majorité d’entre elles envisagent une cotation aux États-Unis. Klarna, Revolut, ContentSquare, BlaBlaCar ou encore Qonto pourraient ainsi choisir le Nasdaq ou le NYSE, plutôt que Euronext Paris.

Ce rapport, dirigé par Réza Malekzadeh, General Partner au sein du fonds d’investissement Partech et coordonné par Brice Delorme, Partner chez Quadrille Capital, alerte sur le déficit d’investisseurs institutionnels et les limites du marché boursier français, qui freinent l’émergence de champions technologiques européens. Entre 2021 et 2023, les IPO tech en France ont chuté drastiquement : seulement 6 introductions en Bourse en 2023, contre 376 aux États-Unis, en Europe et en Israël.

Un marché des IPO européen à la traîne

Contre toute attente, les valorisations des IPO européennes sont plus favorables que celles des États-Unis, avec des multiples cash-on-cash atteignant 8x contre 6,1x aux États-Unis. Pourtant, la sélectivité des investisseurs européens limite le nombre d’introductions en Bourse. Seules les entreprises les plus matures et les plus rentables peuvent prétendre à une cotation.

« Le marché européen manque de profondeur et de flexibilité. Les startups qui atteignent une certaine taille n’ont souvent d’autre choix que de chercher des financements outre-Atlantique », souligne un investisseur cité dans le rapport.

L’un des principaux freins réside dans l’absence de fonds pre-IPO et crossover capables d’accompagner les entreprises jusqu’à la Bourse. Contrairement aux États-Unis, où ces véhicules d’investissement sont bien établis, la France peine à structurer un écosystème robuste de financement late-stage.

Un risque de fuite des licornes françaises

Le ralentissement des IPO crée un effet d’accumulation des sociétés en attente d’exit, accentuant la pression sur les investisseurs en capital-risque, qui doivent dégager des liquidités pour financer de nouvelles startups. Actuellement, 137 entreprises européennes totalisant une valorisation de 430 milliards d’euros sont en attente d’une IPO, selon les chiffres du rapport.

« Nous avons besoin d’un marché boursier plus dynamique et d’une culture de l’investissement plus offensive », plaide un dirigeant de la French Tech.

Les cas de Criteo et Talend illustrent la tendance : ces deux entreprises françaises se sont introduites sur le Nasdaq pour bénéficier d’une meilleure visibilité et d’un accès plus large aux capitaux. Klarna et Revolut, deux acteurs européens majeurs de la fintech, ont récemment confirmé leur intention de suivre le même chemin.

Les recommandations du rapport

Pour inverser la tendance, le rapport FTFP formule 10 recommandations clés, dont :