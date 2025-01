Le Fourgon lève 8,2 millions d’euros pour accélérer sa plateforme de gestion de consigne

Le retour de la consigne n’est pas un hasard. Alors que la France vise une réduction de 50 % des emballages plastiques d’ici 2030, les initiatives de réemploi se multiplient. Le Fourgon réintroduit ce modèle historique, adapté aux usages actuels.

Fondée en 2021, la startup propose un service de livraison à domicile de produits consignés : boissons, produits d’hygiène et alimentaires. Les clients passent commande en ligne, se font livrer en véhicules électriques, puis retournent les contenants lors de leur prochaine commande. Ceux-ci sont ensuite lavés et remis en circulation, permettant jusqu’à 40 réutilisations par contenant.

« Nous avons construit un modèle accessible, efficace et sans friction pour le consommateur », explique Charles Christory, CEO et cofondateur de Le Fourgon. « Le but n’est pas seulement de proposer une alternative au plastique, mais de l’intégrer naturellement dans le quotidien des Français. »

Une logistique optimisée pour le réemploi

Le réemploi implique une infrastructure logistique complexe et coûteuse. Le Fourgon s’appuie sur une organisation optimisée pour assurer un maillage territorial dense et un cycle de retour efficient.

Une présence dans plus de 2500 villes , avec des hubs de collecte et de redistribution locaux.

, avec des hubs de collecte et de redistribution locaux. Des tournées de livraison rationalisées , réduisant l’empreinte carbone et les coûts opérationnels.

, réduisant l’empreinte carbone et les coûts opérationnels. Une traçabilité des contenants permettant de suivre leur cycle de vie et d’optimiser leur réutilisation.

Selon la société, le modèle a déjà permis d’éviter 25 millions de contenants jetables en trois ans, représentant plus de 9250 tonnes de plastique non produites.

Un marché en structuration

Si le réemploi gagne du terrain, son adoption reste conditionnée à l’évolution des réglementations et des infrastructures. En 2024, le gouvernement français a renforcé les incitations à la consigne, avec des objectifs de réemploi fixés aux industriels et distributeurs.

« Nous sommes à un tournant. La consigne n’est plus un concept, c’est une nécessité opérationnelle pour les marques », analyse Maxime Getten, Directeur des investissements chez Lita.

Le Fourgon capitalise sur cette évolution pour étendre son maillage territorial et diversifier son offre. L’entreprise ambitionne d’ouvrir deux nouvelles villes au premier semestre 2025, d’enrichir ses gammes de produits et de développer son offre B2B, qui représente déjà 12 % de son activité.

Une levée de 8,2M€ pour accélérer l’adoption du réemploi

Pour soutenir cette expansion, Le Fourgon annonce une extension de 8,2 millions d’euros de sa Série A. Ce financement hybride combine 5,7M€ levés auprès d’investisseurs institutionnels (ID4 Ventures, Teampact Ventures, La Poste Ventures, Bred, Noshaq et Future Positive Capital) et 2,5M€ collectés auprès de 1590 citoyens via la plateforme Lita.

Cet apport financier doit permettre d’élargir la couverture géographique, de renforcer les capacités logistiques et de diversifier l’offre produit. D’ici 2028, l’entreprise vise le réemploi de 100 millions de contenants .