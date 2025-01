Qui est Liang Wenfeng, l’homme derrière DeepSeek? / Google Maps reclassifie les US comme « pays sensible »/ 4 levées de fonds se partagent 130 millions d’euros.

Liang Wenfeng : du trading algorithmique à la conquête de l’IA

Peu connu du grand public, Liang Wenfeng, fondateur de DeepSeek, intrigue par son parcours. Issu de la finance quantitative, il fonde en 2013 Jacobi, une société d’investissement utilisant des algorithmes IA pour sélectionner des actions. Deux ans plus tard, il crée High-Flyer, un hedge fund qui gère aujourd’hui 8 milliards de dollars et finance directement DeepSeek. High-Flyer aurait investi massivement dans des GPU Nvidia dès 2021, bien avant la vague actuelle d’IA générative et les restrictions américaines

Google Maps reclassifie les États-Unis comme « pays sensible »

Google Maps a reclassifié les États-Unis comme un « pays sensible », un statut habituellement réservé aux États soumis à des régimes stricts ou impliqués dans des disputes frontalières, a révélé CNBC. Cette décision intervient après que l’administration Trump ait annoncé des changements dans la nomenclature officielle des cartes américaines, notamment en renommant le Golfe du Mexique en « Golfe d’Amérique » et en restaurant l’appellation « Mont McKinley » pour le mont Denali.

Cette reclassification aligne les États-Unis avec des pays comme la Chine, la Russie, Israël, l’Arabie saoudite et l’Irak, déjà listés comme « sensibles » par Google. Selon des documents internes, la directive a été traitée comme une priorité absolue (P0), exigeant une mise à jour immédiate des cartes.

OpenAI dévoile ChatGPT Gov, nouveau service pour l’administration américaines

OpenAI lance ChatGPT Gov, une version sécurisée de son IA destinée aux administrations américaines. Hébergée sur Microsoft Azure, elle permet l’intégration de données sensibles dans un environnement conforme aux exigences fédérales. Depuis début 2024, 90 000 agents gouvernementaux ont généré 18 millions de prompts via ChatGPT.

Toujours en cours de certification FedRAMP, ChatGPT Gov pourrait être déployé d’ici un mois, avec un focus particulier pour les secteurs de la défense, des forces de l’ordre et de la santé.

DeepSeek-R1 : une censure rudimentaire pour un modèle d’IA avancé

Le modèle DeepSeek-R1, est au coeur de toutes les discussions. Dernier aspect scruté de près: son système de censure, conçu pour se conformer aux régulations chinoises, qui bien qu’efficace, est minimaliste. Les équipes de DeepSeek ont optée pour une approche par force brute, bloquant sans nuance toute requête contenant des mots-clés ou des thématiques jugés sensibles par Pékin. Ce choix pourrait laisser croire à une implémentation précipitée, laissant envisager une évolution vers un contrôle plus sophistiqué. Le momentum de sortie de DeepSeek ne laissant guère au hasard.

OpenAI et Microsoft enquêtent sur un possible accès non autorisé par un groupe lié à DeepSeek

Microsoft et OpenAI ont ouvert une enquête pour déterminer si des données issues de l’API d’OpenAI ont été récupérées de manière non autorisée par un groupe affilié à DeepSeek, l’acteur chinois de l’IA à l’origine du modèle open-source DeepSeek-R1.

Les détails de cette potentielle fuite restent flous, mais les soupçons portent sur l’extraction non autorisée de données d’OpenAI, une pratique qui pourrait avoir servi à entraîner DeepSeek-R1 ou à affiner ses performances.

Spotify verse un record de 10 milliards $ à l’industrie musicale en 2024

Spotify a annoncé avoir versé 10 milliards de dollars aux ayants droit de l’industrie musicale en 2024, un nouveau record après les 9 milliards de 2023. Depuis sa création en 2006, la plateforme de streaming a ainsi redistribué près de 60 milliards de dollars aux artistes, labels et éditeurs.

Après une décennie de déclin dans les années 2000, l’industrie musicale retrouve sa dynamique grâce au streaming. En 2024, les revenus mondiaux atteignent 31 milliards de dollars, portés par l’essor des abonnements payants et la diversification des sources de revenus.

Le secteur, qui culminait à près de 40 milliards $ en 1999, avait chuté sous les 15 milliards $ en 2016, victime du piratage et de l’effondrement des ventes de CD. La montée en puissance de Spotify, Apple Music et d’autres plateformes a permis un retour à la croissance malgré de nombreuses voix s’élevant contre les plateformes musicales.

