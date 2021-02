Pourquoi Tesla acquiert 1,5 milliard de dollars de bitcoins

La société d’Elon Musk vient d’investir 1,5 milliard de dollars de sa trésorière dans la plus célèbre des cryptomonnaies, faisant ainsi décoller le bitcoin avec une augmentation d’environ 10%. En effet, la monnaie virtuelle a atteint un nouveau record de 43 000 dollars suite à l’annonce du constructeur automobile.

Acheter sa Tesla avec des bitcoins?

Dans un document fourni à la SEC, Tesla a indiqué avoir conclu cet achat dans le cadre d’une « mise à jour de la politique d’investissement du groupe ». Cette mise à jour vise à donner « plus de souplesse pour diversifier davantage et maximiser les rendements de nos liquidités », ajoute l’entreprise.

Le constructeur spécialisé dans les voitures électriques et autonomes a également fait part de son souhait d’accepter le bitcoin comme paiement pour ses produits, « dans un avenir proche, sous réserve des lois applicables ».

Avant Elon Musk, le fondateur de Twitter Jack Dorsey a acquis 50 millions de dollars en bitcoin via sa startup Square en octobre dernier. Plus récemment, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde Blackrock a intégré le bitcoin dans ses portefeuilles, preuve de la démocratisation de la cryptomonnaie.