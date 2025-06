Waypoint AI lève 2,9 millions d’euros pour automatiser la gestion des escalades techniques

Face à la multiplication des incidents complexes dans le développement d’applications, la startup Waypoint AI veut faire tomber le totem des escalades manuelles. En développant un agent d’IA spécialisé dans le diagnostic et la résolution de bugs, la startup, dont l’un des co fondateurs est bien connu de l’écosystème tech francais, promet de redonner aux développeurs jusqu’à 15 % de leur capacité opérationnelle.

Sa technologie embarque un Customer Support Engineer virtuel, capable d’assister les équipes dans l’analyse et le traitement des incidents techniques, depuis le tri initial jusqu’à la production de rapports détaillés. Grâce à l’automatisation des tâches les plus chronophages, comme la génération de tickets ou la création de post-mortems, l’agent agit comme un point de convergence entre support, produit et ingénierie.

« À mesure que les organisations montent en échelle, la maintenance logicielle consomme une part croissante des ressources techniques. L’automatisation intelligente des escalades devient un levier stratégique pour libérer ces ressources tout en améliorant la satisfaction client », observe Steve Boogar, CEO de Waypoint AI.

L’outil s’intègre nativement aux environnements existants, qu’il s’agisse des systèmes de support, des plateformes de développement ou des canaux de messagerie. Concrètement, l’agent est capable de repérer les signaux faibles, d’analyser l’historique des tickets, d’extraire des corrélations depuis les commits ou les fils de discussion internes, et de proposer des chemins de remédiation. Son efficacité s’appuie sur des modèles de langage avancés (LLM) et un graphe propriétaire baptisé Escalation Graph, conçu pour cartographier la connaissance implicite dispersée dans l’organisation.

Des éditeurs comme ClickHouse ou Kpler ont déjà déployé l’outil, avec pour résultats, un temps moyen de résolution des incidents (MTTR) réduit de moitié et une meilleure anticipation des impacts techniques en amont. « Nous aidons les entreprises à capturer la valeur de leurs signaux faibles et à structurer leur réponse technique en continu », affirme Steve Boogar.

Waypoint AI annonce une levée de 3,1 millions de dollars, soit environ 2,9 millions d’euros, dans le cadre d’un tour de pré-amorçage mené par 42CAP et Dreamcraft Ventures, avec la participation de Berkeley SkyDeck Fund et Lumiere AI Ventures. Fondée en 2024 à Silicon Valley, la startup s’appuie sur une équipe R&D basée à Prague. Elle a été créée par TOMAS POLIVKA, STEVE BOOGAR et LIAM BOOGAR-AZOULAY. Le capital levé permettra de renforcer les équipes d’ingénierie européennes et d’accélérer le déploiement de la solution auprès des éditeurs logiciels B2B.