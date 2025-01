Messagerie augmentée : Kraaft lève 13 millions d’euros pour digitaliser la construction

La startup parisienne Kraaft veut se positionner comme un nouvel acteur clé de la digitalisation dans la construction, au moyen de sa plateforme, conçue pour combler l’écart entre des outils généralistes comme WhatsApp et des solutions complexes telles que Procore.

Fondée en 2020 par Marc Nègre, Cédric Boidin et Thomas Reygagne, Kraaft propose une messagerie enrichie spécifiquement pensée pour le secteur. L’application combine l’usage d’une messagerie instantanée avec des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation des photos, la gestion documentaire, et des workflows automatisés par l’intelligence artificielle.

Ce positionnement lui permet de répondre à un double défi : le faible taux d’investissement IT (1-2 % des revenus) et la lente adoption numérique due à une faible accessibilité pour les travailleurs de première ligne. En 2023, l’entreprise a permis une amélioration de 15 % dans la gestion des ordres de modification, soulignant son impact direct sur la productivité.

D’abord utilisée dans les usines, la solution a rapidement trouvé sa place sur les chantiers français pendant la pandémie. En seulement deux ans, Kraaft a triplé son nombre d’utilisateurs, totalisant plus de 1 000 entreprises et gérant plus d’un million de messages par mois. Ses clients incluent des majors du secteur comme SAUR, SPIE CityNetworks et Ramery, mais aussi des sous-traitants plus modestes.

En 2025, Kraaft ambitionne d’enrichir sa plateforme avec des outils de planification, des intégrations avec Procore et d’autres logiciels tiers, ainsi que des fonctionnalités pilotées par l’IA pour automatiser davantage les processus.

Kraaft a annoncé ce matin une levée de 13 millions d’euros en série A pour financer son développement. Ce tour de table, mené par Dawn Capital, inclut également Brick & Mortar Ventures, Chalfen Ventures, Stride VC et OSS Ventures. Ces fonds serviront à accélérer l’expansion de la startup au Royaume-Uni et en Allemagne.