Aisprid lève 10 millions d’euros pour transformer l’agriculture sous serre

Fondée en 2020 et basée à Saint-Malo, Aisprid développe des robots autonomes combinant intelligence artificielle et robotique de précision pour l’agriculture. Son produit phare, un robot breveté pour l’effeuillage des plants de tomates, cible un enjeu majeur des exploitations sous serre : le manque de main-d’œuvre.

En 2024, l’entreprise avait déployé 30 robots dans les cinq plus grandes coopératives françaises de tomates, représentant 70 % du marché national des serres.

Répondre aux crises agricoles avec la robotique

Le secteur agricole fait face à deux crises majeures : la pénurie de travailleurs et la pression pour adopter des pratiques plus durables. Aisprid propose une solution à ces défis grâce à sa technologie avancée, permettant une automatisation de tâches répétitives et exigeantes.

Son robot intègre des fonctionnalités innovantes, comme l’opération nocturne complète et le passage autonome entre les rangées. Ces caractéristiques améliorent la productivité tout en réduisant la pénibilité du travail pour les agriculteurs. De plus, l’optimisation des ressources et des processus contribue à réduire l’empreinte carbone des serres, offrant une alternative durable et efficace pour la production alimentaire.

Vers une agriculture high-tech

Pour répondre à la demande croissante, Aisprid travaille sur une nouvelle génération de robots, encore plus performants, capables de s’adapter aux besoins des producteurs nationaux et internationaux. L’entreprise prévoit également d’augmenter sa capacité de production en déménageant dans un site plus moderne et en renforçant ses équipes.

Une levée de fonds pour accroitre ses capacités de production

Dans le cadre d’un tour de Série A, Aisprid a levé 10 millions d’euros, un financement mené par Innovacom (Turenne Groupe) avec la participation de Bpifrance, Demeter, GO Capital, Breizh Up et un consortium de business angels. Ce financement servira à accélérer la R&D, accroître les capacités de production et préparer l’expansion internationale.