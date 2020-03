« La Chine profite de son expérience scientifique et de la très mauvaise gestion de l’épidémie par la Maison Blanche »

Il faut souvent se tourner vers le passé pour comprendre le présent. L’humanité a connu d’autres crises sanitaires telles que la grippe espagnole ou la peste noire au Moyen-Age. Et pourtant, « nous n’avons absolument aucune expérience sur ce qui est en train de se passer« , revendique Patrick Zylberman, historien de la santé et spécialistes des épidémies.

Cependant, l’histoire permet tout de même de mettre en avant certaines vigilances à avoir, notamment sur la santé psychologique des populations confinées. « Nous devons nous préoccuper de la santé mentale d’une partie de la population enfermée qui n’est pas dans une situation de grand confort et qui pourrait souffrir psychologiquement de manière assez importante. Nous avons connu cela à Toronto en 2003 au moment du SRAS. Les gens devaient rester confinés pendant 10 jours au fond de leur appartement. Il y a eu des enquêtes téléphoniques réalisée par des psychologues à la fin de ce confinement. L’immense majorité des personnes ont fait état d’ennui, d’une crainte pour leur salaire et de symptômes dépressifs« , explique Patrick Zylberman, historien de la santé.

A travers cette crise sanitaire, un jeu de pouvoir est également en train de se dérouler entre la Chine et les Etats-Unis. « La Chine avance ses pions au niveau géopolitique. Les chinois profitent de leur expérience par rapport à l’épidémie mais aussi du retrait et de la très mauvaise gestion de l’épidémie par la Maison Blanche. La Chine apparaît comme un Etat responsable qui accumule une expérience scientifique et socio-économique tandis que les Etats Unis donnent le spectacle d’une gestion brouillonne, incompréhensible alimentée plus par la bêtise que par les données scientifiques« , revendique Patrick Zylberman.

Mais l’impact économique, social et culturel de cette crise reste encore très flou. « De grandes épidémies comme la peste noire au Moyen-Age ont eu des impacts importants sur la réalité socio économique et culturelle des sociétés mais d’autres n’ont eu absolument aucun impact comme la grippe espagnole« , affirme l’historien.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Patrick Zylberman, historien de la santé et spécialiste des épidémies :

