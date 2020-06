La data, une nouvelle mine d’or à saisir pour les retailers

Après une décennie marquée par l’envol du commerce en ligne et la multiplication des canaux de vente, Paris Retail Week revient en 2020 pour une sixième édition. Comme l’an passé, l’événement de référence pour les acteurs du e-commerce et du commerce connecté adressera huit problématiques bien précises, chacune portée par un mentor qui distillera ses conseils et ses bonnes pratiques pour aider les professionnels du secteur à relever les défis qui les attendent dans un commerce toujours plus connecté.

Parmi les défis à relever, celui de la data est l’un des plus stratégiques. Car si amasser de la donnée pour mieux comprendre les attentes des clients est aujourd’hui un impératif pour tirer son épingle du jeu face à la concurrence, encore faut-il en avoir la maîtrise pour en extraire la valeur ajoutée. En effet, collecter de la donnée pour collecter de la donnée n’a aucun intérêt, l’objectif étant d’en faire un levier de compétitivité.

e.Voyageurs SNCF cultive sa data au service des clients

Avec ses applications utilisées au quotidien par des millions de Français pour accompagner leurs déplacements, la SNCF accorde une place importante à la donnée pour améliorer la satisfaction de ses clients. Un enjeu essentiel que l’entreprise française adresse notamment avec sa branche e.Voyageurs SNCF, qui rassemble depuis octobre 2018 les forces digitales client du groupe pour les mettre au service de ses différentes plateformes de mobilité que sont OUI.sncf et l’Assistant SNCF.

e.Voyageurs SNCF tire le meilleur parti de ses datas au service du client et pour orienter ses décisions stratégiques. Cette approche n’est rendue possible que par la qualité des données utilisées et une forte culture interne de la data. Des missions auxquelles s’attèle Angélique Bidault-Verliac, directrice démocratisation et gouvernance de la data d’e.Voyageurs SNCF. Elle livrera sa vision et ses secrets lors de Paris Retail Week pour que la data ne soit plus un mystère pour les retailers.

Aux côtés d’Angélique Bidault-Verliac, vous pourrez retrouver les sept autres mentors de Paris Retail Week du 15 au 17 septembre 2020 Porte de Versailles, à Paris, pour échanger sur des problématiques comme le marketing B2B, la logistique ou encore le commerce omnicanal.

Le rendez-vous des professionnels du e-commerce et du commerce connecté met en place les mesures nécessaires pour accueillir les professionnels du secteur à la rentrée.

De plus, Paris Retail Week prolonge son expérience physique en digital pour l’édition 2020 : conférences, ateliers, pitchs, remise d’awards, podcasts et annonces de nouvelles innovations dynamiseront cet événement hybride, dédié au partage de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques.

Retrouvez ci-dessous l’interview d’Angélique Bidault-Verliac, directrice démocratisation et gouvernance de la data d’e.Voyageurs SNCF :

