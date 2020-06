Pour rivaliser avec à Google Maps, Facebook rachète la startup suédoise Mapillary

Facebook acquiert la startup suédoise Mapillary, une plateforme de cartographie qui collecte des images du monde entier grâce aux contributions de ses utilisateurs, pour mettre en ligne des cartes immersives. Le montant de l’acquisition n’a pas été communiqué.

Lancé en 2013 par Jan Erik Solem, un ancien employé d’Apple, Mapillary pourrait être pour Facebook le moyen de rivaliser avec Google Maps. Le géant américain avait lui même racheté la startup australienne Where 2 Technologies en 2004 pour lancer sa division Maps. Facebook poursuit ainsi son objectif de développer des cartes en ligne immersives et actualisées, notamment pour sa plateforme Facebook Marketplace, qui permet d’acheter et de vendre des articles.

Facebook Marketplace

« Facebook met au point des outils et des technologies pour améliorer les cartes en combinant le machin learning, l’imagerie satellite et les partenariats avec les communautés de cartographie », commente Jan Erik Solem. « Ces cartes alimentent des produits tels que le Facebook Marketplace qui permettent à des millions de petites entreprises d’effectuer des transactions et fournissent des données vitales aux organisations humanitaires du monde entier. »

Contrairement à Apple et Google qui envoient des véhicules équipés de caméras, Mapillary mise sur ses utilisateurs pour résoudre le principal enjeu de la cartographie: maintenir les cartes à jour. Mapillary ne changera pas son fonctionnement, les images seront toujours disponibles et pourront figurer sur la platefome gratuitement.

Pour le fondateur de la startup suédoise, rejoindre Facebook permettra à Mapillary d’atteindre pleinement son potentiel et de réaliser son objectif de maintenir des cartes à jour dans le monde entier. « Avec Facebook, nous pourrons créer les outils qui permettront de maintenir nos cartes détaillées, précises et à jour, pour tout le monde, partout. »