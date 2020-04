La fondation JEDI lance un challenge pour trouver un traitement thérapeutique contre le Covid-19

Nous avons échangé avec André Loesekrug-Pietri, directeur de JEDI, une fondation européenne pour créer un écosystème technologique pour penser aux défis de demain à travers l’innovation de rupture. JEDI vient de lancer un nouveau challenge pour augmenter les chances de trouver un traitement thérapeutique contre le Covid-19. L’équipe gagnante peut remporter jusqu’à 2 millions d’euros.

« L’idée est de mettre en concurrence mais aussi d’inciter différentes discIplines scientifiques et technologiques à travailler ensemble dans le but de réussir à tester des milliards de molécules pour essayer d’identifier une ou plusieurs qui ont un impact décisif sur le virus. Pour le moment, on test seulement quelques molécules individuelles. L’objectif est de passer à une échelle jamais connue auparavant en réunissant des grands professionnels du calcul à haute performance, de intelligence artificielle, des spécialistes de biologie moléculaire et des épidémiologistes », met en avant André Loesekrug-Pietri, directeur de JEDI.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’André Loesekrug-Pietri, directeur de la fondation JEDI :

