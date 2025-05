La France s’allie aux Émirats et à NVIDIA pour bâtir le campus d’intelligence artificielle destiné à devenir le plus grand d’Europe

Bpifrance, MGX, Mistral AI et NVIDIA lancent une coentreprise stratégique pour créer un campus de 1,4 GW en Île-de-France. Ce projet, soutenu par l’État, incarne un tournant dans la construction d’une souveraineté technologique européenne.

À l’occasion du sommet Choose France, un projet d’une ampleur inédite a été dévoilé avec la création d’un Campus d’intelligence artificielle destiné à devenir le plus grand d’Europe. Porté par Bpifrance, MGX, Mistral AI et NVIDIA, il vise à doter la France d’une infrastructure souveraine capable d’accueillir l’ensemble du cycle de vie des technologies d’intelligence artificielle, de l’entraînement à l’inférence, en passant par le développement et le déploiement industriel.

Prévu pour entrer en service d’ici 2028, le campus sera implanté en Île-de-France et dimensionné pour atteindre une capacité de 1,4 gigawatt, un standard réservé aux plus grands centres mondiaux de calcul intensif. Il accueillera également des capacités de test en conditions réelles, des programmes de recherche partenariale, ainsi qu’une plateforme cloud ouverte à faible émission carbone.

Une alliance quadripartite à haute intensité stratégique

Le projet s’appuie sur une coalition de quatre acteurs structurants. Bpifrance agit ici en catalyseur de souveraineté technologique, prolongeant ses engagements dans le cloud et les semi-conducteurs. Mistral AI, jeune fleuron français de l’IA générative, ancre le projet dans une logique de performance algorithmique et d’open source. NVIDIA, incontournable fournisseur mondial de GPU et de plateformes de calcul, apporte l’expertise industrielle nécessaire pour concevoir une infrastructure à l’échelle exascale.

Mais c’est la présence de MGX, fonds d’investissement technologique fondé par Abou Dabi en 2024, qui confère à l’initiative une dimension géopolitique inédite. Présidé par Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, MGX marque par cette initiative son premier investissement en Europe. Plus qu’un partenaire financier, le fonds émirati agit comme un opérateur stratégique, apportant une expertise en co-développement d’infrastructures, un lien avec l’écosystème académique de MBZUAI, et une capacité à structurer des alliances de long terme dans les technologies critiques.

Un projet d’infrastructure mais aussi de projection diplomatique

La genèse du Campus IA s’inscrit dans le prolongement des accords bilatéraux signés entre la France et les Émirats Arabes Unis début 2025. Ces derniers visaient à favoriser les collaborations autour de l’IA, des capacités de calcul et de la recherche appliquée. La présence conjointe de Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, de Khaldoon Al Mubarak, président de l’Executive Affairs Authority d’Abou Dabi, et du ministre français de l’Économie, à la cérémonie de signature, confirme la volonté politique de positionner ce campus comme un levier de puissance partagée.

Pensé comme un centre ouvert, le campus ambitionne de servir les besoins de secteurs stratégiques (santé, industrie, énergie, mobilité, finance), tout en intégrant les contraintes énergétiques et climatiques de l’ère post-cloud. Les partenaires techniques (EDF, RTE, Bouygues, Sipartech) seront mobilisés pour garantir un fonctionnement sobre et performant, notamment via une alimentation en énergie bas carbone et une connectivité fibre à très haute capacité.

Un pivot dans la stratégie industrielle européenne ?

Ce projet pourrait constituer le modèle d’une infrastructure IA souveraine à l’échelle européenne. Il ne s’agit pas uniquement d’un datacenter, mais d’un lieu où la recherche, la formation, le calcul intensif et le déploiement industriel s’articulent dans une logique d’autonomie stratégique. L’implication de l’École Polytechnique, qui développera une chaire de recherche et des programmes de doctorat en partenariat avec MBZUAI, renforce cette ambition académique.

Dans un contexte où l’Union européenne peine encore à stabiliser sa doctrine en matière d’IA et d’infrastructure cloud, la démarche franco-émiratie portée par MGX pourrait préfigurer une nouvelle voie, celle de la souveraineté coopérative, dans laquelle des partenaires extra-européens deviennent moteurs de projets structurants, reste à savoir qui gouverne.