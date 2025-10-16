La gestion locative, nouveau terrain de jeu de l’IA

Longtemps dominée par un empilement de logiciels et des process manuels, la gestion locative entre avec l’IA dans une nouvelle ère. L’intelligence artificielle y devient un facteur de productivité, de standardisation et de consolidation, transformant un secteur historiquement local et intensif en main-d’œuvre en une infrastructure logicielle automatisée.

Les plateformes dites “AI-native” cherchent à dépasser le simple SaaS de gestion, en faisant fonctionner la location de vacances comme un système auto-apprenant, capable d’orchestrer la relation entre propriétaires, locataires et prestataires. Dans cette approche, chaque interaction, qu’il s’agisse de réservation, tarification, communication, maintenance, devient une donnée traitée en temps réel par des modèles prédictifs.

L’objectif n’est plus d’aider les gestionnaires à piloter leurs opérations, mais de les remplacer progressivement par des workflows autonomes. C’est une évolution comparable à celle observée dans la finance avec le trading algorithmique ou la publicité avec l’optimisation programmatique. L’IA devient le nouveau gestionnaire, et les entreprises les plus avancées n’hésitent plus à internaliser ces fonctions pour reprendre la main sur la chaîne de valeur.

Cette tendance s’accompagne d’un mouvement de consolidation accélérée. Des startups comme Arbio ou Buena, toutes deux basées à Berlin, adoptent des stratégies de rachats rapides de gestionnaires indépendants pour centraliser leurs portefeuilles et entraîner leurs modèles d’IA sur des volumes croissants de données comportementales. Le marché européen, estimé à plus de 20 milliards d’euros, reste encore morcelé entre acteurs locaux, logiciels obsolètes et opérateurs humains.

Fondée par Constantin Schröder et Paul Bäumler, ARBIO annonce un tour de table de 31 millions d’euros auprès d’Eurazeo, OpenOcean, Atlantic Labs et plusieurs business angels issus de KKR et GetYourGuide. Sa plateforme gère déjà plus de 1 000 biens dans la région DACH, a réalisé plus de 30 acquisitions, et revendique une croissance de revenus multipliée par dix en deux ans.