IN THE LOOPPROPTECHTHE PROMPT

La gestion locative, nouveau terrain de jeu de l’IA

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

16/10/2025
1 minute de lecture

Longtemps dominée par un empilement de logiciels et des process manuels, la gestion locative entre avec l’IA dans une nouvelle ère. L’intelligence artificielle y devient un facteur de productivité, de standardisation et de consolidation, transformant un secteur historiquement local et intensif en main-d’œuvre en une infrastructure logicielle automatisée.

Les plateformes dites “AI-native” cherchent à dépasser le simple SaaS de gestion, en faisant fonctionner la location de vacances comme un système auto-apprenant, capable d’orchestrer la relation entre propriétaires, locataires et prestataires. Dans cette approche, chaque interaction, qu’il s’agisse de réservation, tarification, communication, maintenance, devient une donnée traitée en temps réel par des modèles prédictifs.

L’objectif n’est plus d’aider les gestionnaires à piloter leurs opérations, mais de les remplacer progressivement par des workflows autonomes. C’est une évolution comparable à celle observée dans la finance avec le trading algorithmique ou la publicité avec l’optimisation programmatique. L’IA devient le nouveau gestionnaire, et les entreprises les plus avancées n’hésitent plus à internaliser ces fonctions pour reprendre la main sur la chaîne de valeur.

Cette tendance s’accompagne d’un mouvement de consolidation accélérée. Des startups comme Arbio ou Buena, toutes deux basées à Berlin, adoptent des stratégies de rachats rapides de gestionnaires indépendants pour centraliser leurs portefeuilles et entraîner leurs modèles d’IA sur des volumes croissants de données comportementales. Le marché européen, estimé à plus de 20 milliards d’euros, reste encore morcelé entre acteurs locaux, logiciels obsolètes et opérateurs humains.

Fondée par Constantin Schröder et Paul Bäumler, ARBIO annonce un tour de table de 31 millions d’euros auprès d’Eurazeo, OpenOcean, Atlantic Labs et plusieurs business angels issus de KKR et GetYourGuide. Sa plateforme gère déjà plus de 1 000 biens dans la région DACH, a réalisé plus de 30 acquisitions, et revendique une croissance de revenus multipliée par dix en deux ans.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
16/10/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
La gestion locative, nouveau terrain de jeu de l’IA
Yann Lechelle, CEO de Probabl
PROBABL, le spin-off d’Inria qui industrialise le machine learning open source lève 13 millions d’euros
François Locoh-Donou, CEO de F5
F5 victime d’une cyberattaque d’État, la Chine soupçonnée d’un accès persistant d’un an à ses systèmes
Cybersécurité : pourquoi les PME sont le nouveau champ de bataille?
Taxer le capital qui dort, la révolution discrète du PLF 2026, le point de vue de Mounir Majhoubi
Quand l’intelligence artificielle s’attaque au monopole des conseillers financiers
Romain Hubert, CEO de RIVRS
RIVRS franchit une nouvelle étape avec son expansion en Asie