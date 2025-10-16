PROBABL, le spin-off d’Inria qui industrialise le machine learning open source lève 13 millions d’euros

Née au sein d’Inria en 2023, Probabl franchit une étape majeure dans son développement avec une levée de 13 millions d’euros en amorçage, co-menée par Serena et Capital Fund Management (CFM), avec la participation de Mozilla Ventures et du dispositif French Tech Souveraineté, opéré par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030. Cette opération porte le total levé en seed à 18,5 millions d’euros, établissant un record européen pour une entreprise Commercial Open Source Software (COSS).

<br />

Pour en parler nous recevons dans FRENCHWEB BUSINESS Yann Lechelle son CEO

De la recherche publique à l’industrialisation du machine learning

Issue du projet P16 d’Inria, Probabl s’est donné pour mission de transformer la data science artisanale en infrastructure industrielle. L’entreprise opère scikit-learn, la bibliothèque open source de machine learning la plus utilisée au monde, avec plus de 2,5 milliards de téléchargements. En s’appuyant sur cette base scientifique, Probabl veut offrir aux entreprises un cadre fiable, traçable et reproductible pour leurs modèles d’intelligence artificielle.

« Cette levée de seed nous donne la puissance nécessaire pour projeter Probabl à l’échelle internationale. Nous construisons une force unique dans l’open source pour aider les entreprises à véritablement s’approprier leur data science », explique Yann Lechelle, CEO et cofondateur de Probabl.

Le premier produit de la société, Skore, vise à aider les entreprises à convertir leurs investissements en IA en performance mesurable. L’outil repose sur un machine learning éprouvé, structuré autour des standards scientifiques de scikit-learn, pour répondre aux besoins d’industrialisation des équipes data.

Structurer un écosystème européen du logiciel open source

Pour Gaël Varoquaux, cofondateur de scikit-learn et conseiller scientifique de Probabl, le projet incarne une vision durable de l’innovation ouverte : « Avec Probabl, nous allons consolider scikit-learn pour mieux répondre aux besoins de l’industrie. Notre but est de donner aux entreprises les moyens d’exploiter leurs données grâce à un apprentissage statistique simple, responsable et durable. »

Les investisseurs partagent cette ambition d’un modèle européen du logiciel libre industriel. « Chez Serena, nous sommes convaincus que l’open source constitue l’infrastructure invisible de l’économie numérique. Probabl incarne cette nouvelle génération de champions capables de transformer une technologie scientifique planétaire en offre industrielle », souligne Matthieu Lavergne, Partner chez Serena.

Même constat pour Benjamin Roy, CTO de CFM : « scikit-learn constitue depuis plus de dix ans un pilier important de notre recherche et de nos processus d’investissement. Participer au développement de Probabl, c’est soutenir une technologie centrale à notre métier tout en accompagnant un projet européen à portée mondiale. »

Une vitrine pour la stratégie France 2030

Soutenue dès l’origine par Inria, la société s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle (SNIA) et du plan France 2030. Pour Bruno Bonnell, Secrétaire général pour l’investissement France 2030, « Probabl illustre la volonté de transformer l’excellence scientifique en succès industriel. Avec des investissements publics conséquents, nous soutenons une entreprise qui allie souveraineté, durabilité et ouverture. »

Cette levée de fonds marque une nouvelle étape dans la construction d’un écosystème européen du logiciel open source, pilier d’une intelligence artificielle plus transparente, interopérable et souveraine.

Fondée en 2023, Probabl est dirigée par Yann Lechelle. Elle a levé au total 18,5 millions d’euros auprès de Serena, Capital Fund Management, Mozilla Ventures et French Tech Souveraineté. Probabl opère scikit-learn, la bibliothèque de machine learning la plus utilisée au monde, et développe Skore, une suite de solutions pour industrialiser la data science au sein des entreprises.