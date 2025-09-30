La guerre des alternatives au GPS s’intensifie, iNGage lève 6 millions d’euros

Depuis plus de vingt ans, le GPS s’impose comme l’outil central de navigation assistée, qu’il s’agisse de mobilité automobile, aérienne ou de gestion logistique. Mais dans les tunnels, les bâtiments, les canyons urbains ou les zones soumises à des brouillages, le système perd en fiabilité, voire devient inutilisable. Cette dépendance à un signal satellitaire vulnérable suscite une inquiétude croissante chez les industriels comme chez les autorités militaires.

Les alternatives émergent, fragmentées et concurrentes. L’Europe a investi dans Galileo, conçu pour garantir une autonomie stratégique vis-à-vis du GPS américain et du Beidou chinois. Mais même ce système satellitaire reste soumis aux mêmes contraintes physiques et politiques. D’autres acteurs misent sur des signaux terrestres, comme la technologie eLoran, ou sur des infrastructures hybrides mêlant 5G et réseaux bas débit.

Dans ce contexte, la navigation inertielle regagne en importance. Les systèmes traditionnels, conçus pour l’aéronautique et le militaire, offrent robustesse et précision, mais restent trop encombrants et coûteux pour un déploiement large. À l’inverse, les capteurs MEMS, miniaturisés et économiques, se retrouvent dans des milliards d’appareils du quotidien. Leur limite demeure toutefois une dérive trop rapide, qui rend leur usage impossible dans les applications exigeant fiabilité et sécurité.

C’est sur cette ligne de crête qu’intervient iNGage, issue de quinze années de recherche conjointe entre le CEA-Leti et le Politecnico di Milano, la société développe une nouvelle génération de capteurs inertiels multi-axes MEMS. Selon ses données, ces capteurs maintiennent une précision de l’ordre de 50 centimètres après plusieurs minutes sans signal GPS, là où les solutions existantes dérivent de plusieurs mètres en quelques secondes.

Le besoin est porté par trois secteurs stratégiques: la défense, où le brouillage des signaux satellitaires est devenu une arme courante, de l’Ukraine à la mer Baltique, l’automobile, où la progression vers des niveaux plus élevés d’autonomie exige une fiabilité absolue du positionnement et enfin, la robotique industrielle et les drones, qui opèrent souvent dans des environnements fermés ou complexes.

Les perspectives de marché se chiffrent déjà en milliards d’euros d’ici 2030 et attisent l’intérêt des industriels et des investisseurs, mais aussi des États qui cherchent à sécuriser leurs infrastructures critiques.

Fondée à Grenoble, iNGage annonce aujourd’hui une levée de fonds de 6 millions d’euros dans son premier tour de table. L’opération est menée par Supernova Invest et 360 Capital, avec la participation de BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Alpes Développement et CEA Investissement. La société prévoit d’industrialiser sa technologie auprès d’un fondeur de MEMS, de renforcer son équipe et de mettre à disposition ses premiers échantillons pour des clients stratégiques. Les fondateurs d’iNGage sont issus du CEA-Leti et du Politecnico di Milano, à l’origine des trente brevets qui protègent la technologie.