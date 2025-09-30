Avec Instant Checkout, OpenAI ouvre la bataille du commerce conversationnel

OpenAI a franchi une étape stratégique avec le lancement d’Instant Checkout, une fonctionnalité qui permet d’acheter des produits directement depuis ChatGPT. Jusqu’ici, l’IA servait de moteur conversationnel pour trouver et comparer. Elle devient désormais un point de transaction, capable de convertir une recommandation en achat en quelques clics.

Le service est lancé aux États-Unis pour les utilisateurs de ChatGPT, qu’ils soient en version gratuite ou payante. Il fonctionne d’abord avec les vendeurs Etsy, avant d’intégrer plus d’un million de marchands Shopify, dont des marques emblématiques comme Glossier, Skims, Spanx ou Vuori. Dans cette première phase, seuls les achats unitaires sont possibles, OpenAI prévoit d’étendre rapidement les fonctionnalités aux paniers multi-produits et à d’autres pays.

Une nouvelle étape pour la monétisation d’OpenAI

Si le service est gratuit pour l’utilisateur et n’affecte pas le prix final du produit, OpenAI prélèvera une commission sur chaque transaction. Avec ce modèle, l’entreprise cherche à diversifier ses revenus au-delà des abonnements et de l’API. Instant Checkout pourrait ainsi devenir une source importante de monétisation, alors que la société reste déficitaire et fait face à des coûts d’infrastructure colossaux pour l’IA. Ce projet s’inscrit dans la stratégie développée désormais par Fidji Simo

Au cœur de ce dispositif se trouve l’Agentic Commerce Protocol, développé avec Stripe et plusieurs partenaires. Ce protocole, publié en open source, fournit le langage commun qui permet à des agents IA, des utilisateurs et des marchands de finaliser une transaction sans modifier les systèmes existants. Stripe, déjà en charge des abonnements ChatGPT, devient l’infrastructure de paiement de cette nouvelle couche transactionnelle.

Une concurrence qui s’intensifie

Avec cette annonce, OpenAI se positionne sur un marché où s’affrontent déjà les géants du numérique. Amazon contrôle la recherche transactionnelle, Google monétise les intentions d’achat par la publicité, TikTok intègre le commerce directement dans ses vidéos avec TikTok Shop. OpenAI se distingue en plaçant l’achat au cœur de la conversation, avec l’ambition de devenir un assistant marchand universel.

Ce mouvement rapproche également OpenAI des logiques des super-apps asiatiques comme WeChat ou Alipay, qui combinent messagerie, paiement et commerce. CChatGPT mise sur la puissance de l’IA générative pour transformer des requêtes génériques (« idées de cadeaux », « meilleures chaussures de running ») en transactions directes.