«La hausse moyenne des salaires chez les cadres est de 10% à 15% par an sur les métiers du numérique»

Groupe international expert du recrutement spécialisé depuis plus de 40 ans, PageGroup est présent en France à travers 4 marques, 19 bureaux et 700 consultants. Page Personnel et Michael Page, entités de PageGroup, interviennent notamment dans le recrutement de profils IT/digital et web marketing. L’occasion de faire un point sur l’état du marché actuellement.

Le marché de l’emploi dans le numérique est toujours en tension, rappelle Martin Villelongue, directeur exécutif chez Michael Page. En cause: l’explosion des besoins au sein des entreprises, combinée à la rareté de certains profils.

Développement informatique, data, web marketing…

«En ce qui concerne les métiers ou familles de métiers les plus recherchés, il y a tous ceux liés au développement informatique, typiquement les profils de développeurs. L’explosion de la data fait que les profils liés à l’exploitation, au stockage, à l’analyse des données sont également très recherchés. Et évidemment, tous les profils liés au web marketing, au e-commerce qui profitent de l’explosion du marché», illustre Martin Villelongue.

Une situation de tension qui a une conséquence sur les salaires. «Cette explosion du nombre d’offres d’emploi tire les salaires vers le haut. On estime que la hausse moyenne des salaires chez les cadres est de l’ordre de 2% à 3% par an dans l’économie générale et de l’ordre de 10% à 15% en ce qui concerne les métiers du numérique».

Quels conseils pour bien choisir son entreprise côté candidats? Comment le groupe accompagne-t-il entreprises? Comment le marché de l’emploi dans le numérique va-t-il encore évoluer?

Retrouvez l’interview complète de Martin Villelongue, directeur exécutif chez Michael Page (PageGroup):

